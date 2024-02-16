Kulis: CHP’deki bazı önemli isimler içten içe İstanbul'un kaybedilmesini istiyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde kulislerde "CHP’deki bazı önemli isimler içten içe İstanbul’un kaybedilmesini istiyor" şeklinde bir iddia duyduğunu yazdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında 'CHP koridorlarında' dillendirilen bir iddiayı aktardı.

Pehlivan'ın "CHP’de aslında ne yaşanıyor" başlıklı yazısında yer verdiği iddia şöyle: "CHP’deki bazı önemli isimler içten içe İstanbul’un kaybedilmesini istiyor! Keza, Kılıçdaroğlu’nun karşısında birleşen birçok kişi şimdi memnun değil durumdan. Ama bakıyorsunuz, memnuniyetsizliğin nedeni belediye adaylığına kendilerine yakın isimlerin seçilmemesinden..."

İddiaya ilişkin değerlendirme de yapan Pehlivan, "CHP koridorlarını uzun yıllardır soluyan bir isimden duydum bunu. Ne üzücü bir iddiaydı. Ülkenin kurucu partisinde sırf istediği koltuğa oturmak için, İstanbul’u yeniden yağma düzenine sokmayı arzulayanlar vardı" ifadelerine yer verdi.

KURULTAY İDDİASI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a yerel seçim sonrası olağanüstü kurultay iddialarını yönelten Pehlivan, aldığı yanıtı da aktardı:

"CHP’nin etkili kurmaylarından, grup başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı da aradım, 'CHP’de büyük bir kazan mı kaynıyor yoksa abartıldığını mı düşünüyorsunuz' diye sordum, şu yanıtı aldım: 'İnanın sokakla, sosyal medya ve basının tartıştığı konular çok farklı. Adam 3-4 dönem belediye başkanı olmuş, şimdi aday gösterilmemiş ve istifa ediyor. Etsin. Zaten örgüt onu istemediği için gidiyor. Yani burada mı kazan kaynıyor? 15-20 yıl vekillik yapacaksın, üç dönem belediye başkanlığı yapacaksın, hep de atamayla geleceksin ama şimdi de istifa edeceksin! Sizce bu kaynama mı?'

Peki, yerel seçim sonrası CHP’de olağanüstü kurultay olacağı iddiaları? Başarır’ın bunu dillendirenlere ise şöyle bir yanıtı vardı: 'Bu partide 13 sene boyunca kaç seçim kaybedildi? Kim kaybettiği için kurultayı topladı? Bakın, İstanbul’dan Ankara’ya kadar tüm illeri yine alacağız. Ona rağmen kurultaya gitmek isteyenler olacaktır. İşte tüzük orada...'"