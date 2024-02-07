Kulis: DEM Parti 1 il dışında her yerde aday çıkaracak

CHP ile bir süre yerel seçimlerde işbirliği için görüşen DEM Parti'nin, Mersin dışındaki bütün illerde aday çıkaracağı iddia edildi.

Yerel seçimlerde göstereceği adayları cumartesi açıklaması beklenen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Mersin dışında bütün illerde aday göstereceği öne sürüldü.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre MYK ve PM toplantılarının ardından DEM Parti yönetimi Mersin dışındaki bütün illerde aday çıkarma kararı aldı.

Haberde, Artı Gerçek’e konuşan üst düzey parti yetkilisinin şöyle söylediği aktarıldı:

“İstanbul ve diğer illerde aday çıkarma kararımız CHP ile görüşmelerin olumsuz sürmesinden öte tabanımızın kendi adaylarımızla seçime girmemizi istemesinden kaynaklanıyor. Daha önce yaptığımız halk buluşmalarında da eğilim bu yöndeydi. Şimdi parti kurullarımızda da yaptığımız tartışmalar da ağırlık tüm kentlerde aday çıkarma eğilimde. Ancak Mersin ilinde görüşmelerimiz sürüyor.”