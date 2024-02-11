Kulis: DEM Parti ve Yeniden Refah’ın adayları İstanbul seçimlerini nasıl etkileyecek?

DEM Parti ile Yeniden Refah Partisi’nin aday çıkarması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimlerde etkili olacak. CHP’liler iki partinin aday çıkarmasına olumlu bakarken, AKP’lilere göre seçim sonucunu DEM Parti adaylarının alacağı oy belirleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yarışacak adaylar büyük ölçüde belli oldu. CHP’nin adayı mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP’nin ortak adayı Murat Kurum, CHP’yle yol ayrımına giren İYİ Parti’nin adayı eski İl Başkanı Buğra Kavuncu, DEM Parti’nin eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Yeniden Refah Partisi’nin adayıysa Mehmet Altınöz oldu.

İki kanada göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’yla AKP ile MHP’nin ortak adayı Murat Kurum’un favori olduğu yarışta DEM Parti ve Yeniden Refah’ın alacağı oylar belirgin olacak.

Gazete Duvar’daki kulis habere göre araştırmacılar ortaya çıkan tabloyu yorumlamak için erken olduğunu, kampanya sürecinin de izlenmesi gerektiğini söylüyor. Ancak muhalefet cephesinde hem Yeniden Refah Partisi hem de DEM Parti’nin aday çıkarması olumlu değerlendiriliyor. İmamoğlu’nun DEM Parti seçmeninden kaybedeceği oyla Kurum’un Yeniden Refah Partisi seçmeninden kaybedeceği oyun son araştırmalarda başa baş görünen İmamoğlu ile Kurum’u yine eşitleyeceği hesapları yapılıyor.

“İYİ PARTİ ADAYI ETKİSİZ”

İYİ Parti adayının ise bu yarışa çok fazla etki etmeyeceği değerlendiriliyor. İktidar cephesinde ise hesaplar farklı. Yeniden Refah Partisi’nin genel seçimde İstanbul’da aldığı yüzde 3 oyu aday çıkararak AKP’nin rakibine dönüştüğü için alamayacağı, muhafazakar seçmenin Yeniden Refah’ın kaybettirecek rolünü asla kabul etmeyeceği savunuluyor. Öyle ki Yeniden Refah adayının yüzde 1 oy alamayacağı söyleniyor.

“DEM BELİRLEYİCİ OLACAK”

AKP’lilere göre İYİ Parti’den CHP adayına gelmeyecek oyla Yeniden Refah’tan AKP’ye gelmeyecek oy aynı olacak. İktidara göre İstanbul seçiminde sonucu DEM Parti adayının alacağı oy belirleyecek.