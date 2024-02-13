Kulis: DEM Parti yöneticisi ‘İmamoğlu’na alan bıraktık’ demiş

DEM Parti yöneticisinin, çıkardıkları İBB Eş Başkanlığı adaylarıyla Ekrem İmamoğlu’na alan bıraktıklarını söylediği öne sürüldü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayların bir kısmını açıkladı. Parti binasında açıklama yapan parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye eş başkan adaylarını açıklamış; bunlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olmuştu. Partinin resmi İBB adayı ise Meral Danış Beştaş olarak belirlenmişti.

DEM Parti’nin aday çıkarması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kaybettirebileceği tartışmaları da oldu. Ancak Sözcü yazarı Aytunç Erkin, kendisine konuşan bir DEM Parti yöneticisinin aday profillerine dikkat çekerek İmamoğlu’na alan bıraktıklarını söylediğini belirtti.

Buna göre bir yönetici, Erkin’in, “Celal Fırat ve Ali Kenanoğlu isimlerinin gündeme gelmesine rağmen Murat Çepni’nin yerine eş başkan adayı olarak Alevi bir adayın tercih edilmemesini de not edelim. DEM’in CHP içindeki Kılıçdaroğlu ve Alevi tartışmasına kanca atmak istemediği, CHP tabanından oy kapma amacında olmadığı net. Hatta HDP seçmeninin 2’nci ve 3’üncü halkasında, İmamoğlu’na sırtını tamamen dönmemiş yüz binlerce seçmen olduğunu vurgulayalım.” Peki, bu seçmen kitlesi İmamoğlu’na doğru gelir mi?” değerlendirmesine yanıt veren parti yönetici şunları kaydetti:

“Bu, bize değil, İmamoğlu’na bağlı. Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu’na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu’na bağlı.”