Kulis: Emekliye seçim öncesi yeni zam gündemde, en düşük maaş ne kadar olacak?

Ankara kulislerinde iktidarın, yerel seçimler öncesinde emeklilere bir zam daha yapması gündemde. Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşının 14-17 bin lira seviyelerine çıkması öngörülüyor.

İktidarın yerel seçimlerden önce emekli maaşlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapması gündemde.

Kısa Dalga'dan Mehmet Çetingüleç'in aktardığına göre, düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33'le sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor.

En düşük emekli maaşı için dernekler, sendikalar ve muhalefet partileri ise 17 bin lira ile 25 bin lira arasında rakam talep ediyor.

SEYYANEN ZAM SEÇENEĞİ ÖN PLANDA

Türkiye Emekliler Derneği uzmanı Namık Tan da zam oranını yüzde 49'a çıkarmakla beklentilerin bitmediğini söylüyor.

"Emekliler hiçbir dönem bu kadar yokluk çekmemişti" diyen Tan'a göre, seyyanen bir zam daha yapılması mümkün.

Tan, İntibak düzenlemesi gerçekleşmesi halinde 2000 yılı sonrasında emekli olanların maaşlarında 1000 ile 1500 lira arasında bir artış meydana gelebileceğini söylüyor.

Ancak intibak düzenlemesinin Mart ayına yetişmeme durumu sebebiyle seyyanen zam seçeneği ön planda yer alıyor.