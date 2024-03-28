Kulis: Erdoğan, Biden ile görüşmesinde ne talep edecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’in daveti üzerine gerçekleştireceği ABD ziyaretinde, F-16 alım sürecinin hızlandırılması için, uçakların montajının Türkiye'de yapılmasını gündeme getirecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’in daveti üzerine gerçekleştireceği ABD ziyaretinde, masadaki konulardan birinin F-16 alımı olduğu kaydedildi.

Türkiye bu pakette, hazır F-16 uçakları, modernizasyon paketleri ve önemli miktarda mühimmat için görüşmeler yürütüyor. Alım sürecinde ABD hükümeti, ABD’li şirketler, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk şirketler çeşitli seviyelerde rol oynayacak.

ekonomim.com'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre, Erdoğan, ABD ziyaretinde, F-16 alım sürecinin hızlandırılması için, uçakların montajının Türkiye'de yapılmasını gündeme getirecek.

F-35 ÖDEMELERİNİN İADESİ

Türk tarafının ayrıca F-35 programından çıkarılmasının ardından ödenen tutarların nasıl karşılanacağı konusunu masaya getirmesi bekleniyor. F-35 programına Türkiye’nin dönüşüne yönelik ABD tarafından verilen karışık mesajların zaman kazanmaya yönelik bir tavır olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye’nin ABD’den F-16 uçakları ve mevcut uçakların modernize edilmesine yönelik montaj paketleri yanında, mühimmat alımına yönelik Kongre engelinin aşılmasının ardından pazarlık aşamasına gelindi.

Toplam alımın Kongre’ye gönderilen mektuptaki kapsamı olursa 20-25 milyar dolar aralığında bir tutara ulaşacağı belirtilmişti. Gerçekte ise bu tutarın aşağı yönlü olarak değişebileceği vurgulanıyor. Bunda mühimmat miktarlarının olası ilave satışlar için yüksek tutulması, uçak ve kitlerin tahmini fiyatları üzerinden yorum yapılmasının etkili olduğu vurgulanıyor.

Açıklanan listede Türkiye’ye 40 uçak, 79 modernizasyon kiti, 48 uçak motoru, 149 radar, elektronik harp paketleri, 900 dolayında havadan havaya füze, güdüm kitleri, havadan karaya, havadan denize füzelerinin olduğu bir paketten söz edilmişti. Bu sayıların önemli ölçüde değişeceği ve pazarlıklarla fiyatların da değişeceği tahmin ediliyor.

F-16 SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI BEKLENİYOR

Türkiye ile ABD arasındaki bu satışın Foreign Military Sale (FMS) kapsamında yapılacak. İki ülke arasındaki görüşmeler, yetkili otoriteler olan DSCA (Defense Security and Cooperation Agency ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında gerçekleşeceği için siyasi kararlar etkili olabilecek. Türkiye’nin taleplerine ilişkin olarak Erdoğan’ın görüşmelerde konuyu gündeme getirmesi bekleniyor. Bu kapsamda, off-set alınması, Türkiye’nin ivedi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak TUSAŞ’taki F-16 hattının kullanılması, F-35 için ödenen ve tutarı 1 milyar doların üzerindeki tutarın bu alım için kullanılması masadaki konulardan olacak.