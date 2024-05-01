Kulis | Erdoğan "olağan kongre" talimatı verdi: Hangi tarih konuşuluyor?

Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında, olağan kongre için çalışmaların başlatılması kararı çıktı. Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor.

AKP'de seçim değerlendirmesi sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün gerçekleştirilen 3 saatlik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçim sonuçlarının ve atılacak adımların masaya yatırıldığı öğrendildi.

Erdoğan'ın açılış konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği, sonuçlarının derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve özeleştiriye ihtiyaç olduğunu söylediği belirtiliyor.

NTV'nin haberine göre, Erdoğan, AKP MYK toplantısında olağan kongre için hazırlıkların başlatılması talimatını verdi.

KONGRE SONBAHARDA

Belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla eylül veya ekim gibi büyük kongreye gidilmesi hedefleniyor. Edinilen bilgilere göre, parti yönetiminde değişim de kongre öncesinde planlanmıyor.

Kongrelerde seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesi, kongrede de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinde değişim gündemde.

İKİ AYRI KAMP PLANI

AKP'de iki ayrı kamp yapılması da planlanıyor. Bunlardan ilki mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacak. Her milletvekili bölgesine ilişkin sorunları anlatacak. Çözüm önerileri sıralanacak.

İkinci kamp ise belediye başkanları ile gerçekleştirilecek. Kızılcıhamam'da yapılması planlanan kamp için haziran ayı düşünülüyor.