Kulis: Erdoğan ve Erbakan anlaşamadı, YRP adaylarını açıklayacak

Yerel seçimler için partilerin ittifak arayışı devam ederken Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'yle ilgili dikkat çeken kulis bilgisi gündeme geldi. Gazeteci Sedat Bozkurt'un iddiasına göre 'Erdoğan Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) ikna edemedi.

Gazeteci Sedat Bozkurt, siyaset kulislerinden edindiği izlenimleri köşesine taşıdı.

Bozkurt, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için Yeniden Refah Partisi ile anlaşma sağlayamadığını yazdı, YRP'nin olası adaylarını açıkladı.

Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt'un "Yeniden Refah adaylarını açıklıyor" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Erdoğan Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) ikna edemedi. Bütçesine hayır oyu vermelerine de hayli kızmış. Seçimler için kritik önemde olmaları nedeniyle bu kızgınlığını dile getiremiyor. Ama bir köşeye yazmıştır. YRP de Cumhur İttifakı meselesine çok takılmıyor. Yol haritasını hazırladı. 5 Ocak ile 10 Ocak arasında Ankara ve İstanbul adaylarını açıklayacaklar. İstanbul adayları Mehmet Altınöz, Ankara için eski bakan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç düşünülüyor. İstanbul’daki Millî Görüş potansiyeli, Ankara’da ise milliyetçi aday çokluğu muhafazakâr adayın olmaması YRP’nin en önemli avantajı."