Kulis: Erdoğan’ın pazartesi açıklayacağı adaylar listesine ulaşıldı

Kulislere göre AKP’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi açıklayacağı bazı adayların netleştiği bildirildi. Ankara’da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ, Bolu’da ise Veysel Tiryaki’nin aday olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü açıklaması beklenen aday listesindeki bazı isimler sürpriz oldu. Ankara’da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ, Bolu’da ise Veysel Tiryaki’nin aday olacağı belirtildi.

Adana için de son anda değişikliğe gidildi, Fatih Mehmet Kocaispir’de karar kılındı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı görevini yürüten ve 7 Nisan’da tarım ve orman bakan yardımcılığı görevine getirilen Veysel Tiryaki’nin Bolu Belediye başkan adayı olarak açıklanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

AKP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de son anda “aday değişikliğine” giderek mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de karar kıldı.

Erdoğan ayrıca Sakarya’da Ekrem Yüce ile “yola devam” kararı aldı.

ERDOĞAN ‘FATURA KESTİ’



6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin belediye başkanlarına da Erdoğan’ın “fatura kestiği” belirtiliyor. Kahramanmaraş’ta mevcut büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör’ün yerine, mevcut AKP il başkanı Fırat Görgel’in açıklanacağı belirtildi. Hatay’da ise mevcut AKP il başkanı Mehmet Öntürk’ü aday gösterilecek. AKP’nin ayrıca Diyarbakır’da Şerif Aydın, Malatya’da Sami Er, Adıyaman’da Kars Valisi Ziya Polat, Şanlıurfa’da Mehmet Canpolat, Muş’ta Feryat Asya, Ağrı’da Abbas Aydın, Çorum’da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane’de Yusuf Özgün, Bilecik’te Mustafa Yaman, Kırıkkale’de ise Bahattin Akgün ile seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılıyor.