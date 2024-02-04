Kulis: Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınmasını kim istedi?

Babası hakkında çıkan iddialar sonrası görevden alınan TCMB’nin eski başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Bakan Mehmet Şimşek’in isteği üzerine görevden el çektirildiği öne sürüldü. AKP’lilerin baskılarına rağmen böyle bir girişimde bulunduğu belirtilen Şimşek’in, Erkan’dan babası hakkında çıkan iddiaların ötesinde bir rahatsızlık duyduğu kulislere yansıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanıyken ‘görevden affını’ istediği ancak Resmi Gazete’deki kararla ‘görevden alındığı’ belirtilen Hafize Gaye Erkan hakkındaki tartışmalar sürüyor.

Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulunan çalışan Büşra Bozkurt, baba Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de ifade etmişti.

Bu iddialar büyük tartışmaları beraberinde getirirken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erkan’ı sahiplenen açıklamalar yarattı. Bununla krizin halı altına süpürüldüğü düşünülse de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in rahatsızlığının devam ettiği öne sürüldü.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan’ın kulisine göre AKP kurmaylarının Şimşek’e telkinde bulunarak şunları söylediği öne sürüldü: “Sorunu birlikte çözün ve yola devam edin. Aksi durumda onun başarısızlığı hepinize fatura edilmeye çalışılır. Krizi geride bırakın.”

Şimşek’in Erkan’ın görevden alınmasından sonra yaptığı açıklamadaki detaylara dikkat çeken Babacan, şunları kaydetti:

“Ancak yönetim anlayışı farklılığı nedeniyle Şimşek ile Erkan’ın ilişkisi eskisi gibi olmadı. Erkan’ın değişken ruh halinin de sorunu beslediği belirtiliyor.

Şimşek’in yaşananlarla ilgili rahatsızlığının sürdüğü, ikilinin çalışmakta zorlandığı noktada da değişikliği gündeme getirdiği öne sürüldü. Yasalara uyulması ve teamüllere dikkat edilmesi konusunda dikkatli davranan Şimşek’in Merkez Bankası başkanının istifasından sonra yaptığı açıklamadaki iki vurgu dikkatlerden kaçmadı. Birincisi, ‘aldığı karar tamamen şahsidir…’ ikincisi ise ‘önerim doğrultusunda yeni atanacak başkan…’ ifadeleri. Bu iki ifade, ‘Maalesef kendisi mevcut şartlara uyamadı, yeni başkanı ben belirledim. Dolayısıyla ekonomik politikalarda bir değişiklik olmayacak’ şeklinde yorumlandı.

Bütün bu süreçte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sadece konunun kazasız-belasız atlatılması, ekonomik ve siyasi sonuçlarının olmamasıyla ilgilendiği belirtiliyor.”