Kulis: "İmamoğlu İstanbul diyecek"

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşesinde "İmamoğlu, 'İstanbul'u kaybedemeyiz' diyecek ve yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini verecek" diye yazdı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında, seçimlerin ardından CHP'de yükselen 'değişim' mesajları sonrası partinin genel başkanlığına aday olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir iddiada bulundu.

Saymaz, "İmamoğlu İstanbul diyecek" başlıklı yazısında "İmamoğlu, yol haritasını salı ya da çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna açıklıyor. En çok merak edilen sorunun yanıtını vereyim. İmamoğlu, 'İstanbul'u kaybedemeyiz' diyecek ve yeniden İBB başkanlığına aday olacağının işaretini verecek" ifadelerine yer verdi.

Saymaz, İmamoğlu'nun 'değişim mesajları vermeye devam edeceğini de yazdı. Saymaz, "Ancak CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna da vurgu yapacak. 'Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir' görüşünü dillendirecek" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU CEPHESİ KAZANILACAĞINDAN EMİN"

İmamoğlu, çalışma ekibinin İstanbul seçiminin kazanılacağından 'kesinlikle' emin olduğunu yazan Saymaz, şöyle devam etti:

"Hatta İyi Parti ve HDP'nin aday göstermesinin bile sonucu değiştirmeyeceğine inanıyorlar. İmamoğlu cephesi şöyle düşünüyor:

'Bütün araştırmalar tek başına girmesi halinde bile İmamoğlu'nun rahatlıkla alacağını gösteriyor. İyi Parti ve HDP'lilerin ağırlıklı bir bölümü kendi adaylarını çıkarsalar da Ekrem Bey'e oy veriyor. Bu yüzden iki partinin aday çıkaracaklarını düşünmüyoruz.'

İmamoğlu'nun ekibinin CHP liderliğine veya İBB başkanlığına aday olma noktasında farklı görüşte olduklarını belirtmem gerekir.

Bir eğilim 'Kesinlikle İBB' görüşünü savunurken…

Diğer eğilim de İmamoğlu'nun CHP lideri olmasının İBB dahil olmak üzere birçok belediyenin kazanılmasını sağlayacak heyecanı getireceğine inanıyor. 'Onun yaratacağı çekim gücü pek çok şehri etkileyecektir' diyorlar. Yine bu görüştekiler, İmamoğlu'nun ‘yargı darbesi' ile saf dışı edilebileceğini hatırlatıyor."