Kulis: İYİ Parti'de kazan kaynıyor
Yerel seçimlerin ardından başkan seçimli kongre kararı alınan İYİ Parti'de Akşener’in partinin başından ayrılmayacağı konuşuluyor. Partili kurmaylar başarısızlığın faturasının Meral Akşener, Burak Akburak ve Kürşad Zorlu’ya kesildiğini belirtiyor.
31 Mart seçimlerinden yenilgiyle çıkan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partili kurmaylar, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçimli kongre kararının “göstermelik” alındığını söylüyor.
Genel Başkan Meral Akşener’in partinin başından ayrılmayacağı iddia edilirken, Akşener’in “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınması bekleniyor.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, kulislerde başarısızlığın sorumlusu olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak gösteriliyor.
Kurmaylar, başarısızlığın faturasının Akşener, Akburak ve Kürşad Zorlu’ya kesildiğinin altını çiziyor.
Kongre yaklaştığında Akşener’in “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınacağını öne süren kaynaklar, aday olacak isimlerin “sindirilmeye” çalışılacağını belirtiyor.