Kulis: MEB, yeni bir müfredat açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni bir eğitim müfredattı hazırladığı öne sürüldü. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Müfredat değişikliklerini de eğitimin bileşenleriyle paylaşmadan, büyük bir gizlilikle yürüttüğü ortaya çıktı” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni bir müfredat açıklayacağı ve bu müfredatın MEB Talim ve Terbiye Kurulu’na gönderildiği, onay beklendiği ileri sürüldü.

Yeni müfredatta biyoloji dersinin içeriğinden “evrim teorisinin” kaldırıldığı ve dinsel bilgiye dayalı “yaratılış teorisinin” eklendiği belirtildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Müfredat değişikliklerini de eğitimin bileşenleriyle paylaşmadan, büyük bir gizlilikle yürüttüğü ortaya çıktı” dedi.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’ın haberine göre; bakanlığın dersleri sadeleştirme kılıfı adı altında eğitimde milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarıldığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında müfredat değişikliğine gittiği öğrenildi. Söz konusu model kapsamında, biyoloji dersinin içeriğinden “evrim teorisinin” kaldırıldığı ve dinsel bilgiye dayalı “yaratılış teorisinin” eklendiği de ortaya çıktı. Bunun yanı sıra laik ve bilimsel eğitime karşı atılımın ortaöğretim matematik dersinde de yaşandığı gündeme geldi.

Ortaöğretim matematik dersi konuları arasından “integral” çıkarıldı. Bunun yanı sıra, “kümeler” ve “mantık” konularının içeriğinde de sadeleştirme yapılıp derslerin sınıfları değiştirildi.

Bakanlığın hazırladığı yeni müfredatın MEB Talim ve Terbiye Kurulu’na gönderildiği ve onay beklendiği öğrenildi. Bununla birlikte kuruldan daha onay çıkmadan yeni müfredat kapsamında ders kitaplarının hazırlanması çalışmalarının da tamamlandığı kaydedildi.

‘BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YÜRÜTTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI’

Yeni müfredat çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, şunları söyledi:

“‘Türkiye Yüzyılı’ sloganıyla cumhuriyet alerjisini bir kez daha kanıtlayan anlayış, müfredat değişikliklerini de eğitimin bileşenleriyle paylaşmadan, büyük bir gizlilikle yürüttüğü ortaya çıktı. Anlaşılan, gözlemlerimiz ve aldığımız duyumlara göre içerisinde müfredatta ve öğretim programı ortak metninde cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı kendini göstereceğini bir kez daha göreceğiz.”

AKP’nin 22 yıllık iktidarı süresince her müfredat değişikliğini “sadeleştirme” kılıfında yaptığının da altını çizen Özbay, “Müfredat değişikliğiyle sadeleşmeyi çağdaş, bilimsel ve laik eğitimin son parçalarını da yok ederek yapacakları açık. Bu iktidarın derdi eğitimin tamamen dinselleştirilmesidir” dedi.

TEKİN 2023’TE AÇIKLAYACAKTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği kapsamında ders içeriklerinde sadeleştirme yapılacağını ve Aralık 2023’te kamuoyuna açıklanacağını belirtmişti. Ancak 2024 yılının ortalarına gelinmesine karşın müfredat değişikliği ile ilgili bakanlıktan bir açıklama yapılmadı.