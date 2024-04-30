Kulis: Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum getirilebilir

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, sağlık sorunları gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum'un getirilebileceğini söyledi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kabinesinde zorunlu bir değişikliğe gidebileceğini yazdı.

Buna göre 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olarak seçime giren ve Ekrem İmamoğlu'ndan 12 puan fark yiyen Murat Kurum, sağlık sorunları yaşayan Mehmet Özhaseki yerine yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğuna oturabilir.

Babacan, Murat Kurum'la ilgili kulis bilgisini şu sözlerle aktardı:

"İlginç bir sohbet konusu da büyük lansmanlarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Murat Kurum’la ilgili. Kurum’un sağlık sorunları olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yerine getirileceğini iddia edenler var. Ancak çoğunluk, başarısızlığın ödüllendirilmesi anlamına gelen böyle bir değişikliğin yanlış olacağını dile getiriyor."

Kurum, 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapmış, 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilmişti.