Kulis: Mehmet Şimşek'in Gaye Erkan'dan sonra önerdiği ilk isim ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılması sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na ilk olarak Cevdet Akçay'ı önerdiği ileri sürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanıyken ‘görevden affını’ istediği ancak Resmi Gazete’deki kararla ‘görevden alındığı’ belirtilen Hafize Gaye Erkan gündemdeki yerini korurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na ilk olarak Cevdet Akçay'ı önerdiği ileri sürüldü.

10 Haber yazarı Barış Soydan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan başkan değişiminin perde arkasıyla ilgili olarak kulislerde konuşulanları kaleme aldı.

Soydan bugün yayımlanan "Atamanın arkasında siyaset var" başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP'li CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'a Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı önerdiğinin, ancak Fatih Karahan ismi önce çıkınca mecburen sahiplendiğinin konuşulduğunu dile getirdi.

Soydan, yazısının ilgili bölümünde şöyle devam etti:

"Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Fatih Karahan'a göre çok daha kıdemli bir ekonomist olduğu ortada. Fatih Karahan'ın uzmanlık alanı işgücü piyasaları; yayınladığı akademik makaleler bununla ilgili. Cevdet Akçay'ın uzmanlık alanı ise doğrudan para politikası.

Akçay atanmış olsa bugün borsa haftaya hiç kuşkusuz coşkulu bir başlangıç yapardı. Ama olmadı, çünkü Akçay AKP’ye yakın bir isim değil, geçmişte uzun yıllar Koç Grubu kuruluşlarında görev yaptı (Yapı Kredi’de baş ekonomistlik, Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği). Fatih Karahan ise eski AKP milletvekili, kısa süre öncesine kadar da Washington Büyükelçisi olan Murat Mercan’ın yeğeni ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın akrabası. Yani aileden. Merkez Bankası başkanlığına Akçay’ın değil onun tercih edilmesinin sebebinin bu olduğunu görmemek için kör olmak lazım."