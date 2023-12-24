Kültür Bakanı Ersoy usulsüzlüğe kulak tıkadı

Yargı kararı ile Kültür Bakanlığı'nı zarara uğrattığı kesinleşen Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy hakkındaki soru önergesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtsız bırakıldı.

Işıl ÇALIŞKAN

Devlet Opera ve Balesi (DOBGM) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı zarara uğrattığı yargı kararı ile kesinleşse de Ersoy görevine devam ediyor.

BirGün’ün “Ceza yerine ödül” başlığıyla kamuoyuna duyurduğu haberin ardından CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin bir soru önergesi verdi.

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı zarara uğrattığı mahkeme kararı ile sabit olan kişinin; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür

Yardımcısı görevinde olmasının amacı ne?

Bakanlığı zarara uğratan başka kaç kişi bakanlığınızda görev almakta?

Genel Müdür Yardımcısı’na hangi birimler bağlı?

Ancak Bakan Ersoy, bu soruları yanıtsız bıraktı.

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na DOBGM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy’un da katıldığına dikkat çekmişti. İlgezdi, “Buradan soruyorum çalıştığı iş yerini, kurumu, kuruluşu zarara uğrattığı mahkeme kararı ile kesinleşen biri o kurumda nasıl üst düzey yöneticilik yapmaya devam edebilir? Kurda kuzu emanet etmek değil midir bu?” demişti.