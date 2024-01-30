Kültür Bakanı Ersoy’un BirGün muhabirine açtığı dava ertelendi

BirGün muhabiri Dilan Esen hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" şikayeti nedeniyle açılan davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme Esen'in avukatı Ceylan’ın sunmuş olduğu belgeleri değerlendirmek üzere davayı 26 Mart’a erteledi.

HABER MERKEZİ

BirGün muhabiri Dilan Esen’in, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şikâyeti üzerine “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Esen katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, Esen’in cezalandırılmasını istedi. Esen’in avukatı Ali Deniz Ceylan, dava konusu haberin İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale ve Milletvekili Aytun Çıray’ın soru önergelerine dayanarak hazırlandığını belirtti.

Her iki vekilin soru önergesini mahkemeye sunan Ceylan, “Müdahil üst düzey bir siyasetçi ve aynı zamanda otelleri olan bir turizmci. Müdahilin Turizm Bakanlığı görevine geldiği ilk günden beri bazı orman arazilerini turizme müsait hale getirdiğine ilişkin iddialar var. Bu iddialar soru önergelerine de yansımış. Müvekkil dava konusu haberde Ümit Özlale’nin açıklamalarını yazmıştır. AYM kararı gereğince bu tür açıklamaların haber olarak verilmesinde ırkçı içerik bile olsa basın organları sorumlu tutulamaz. Basının toplum adına gözcülük işleminin tipik bir örneği olan bu haber hakkında dava açılması basın ve ifade özgürlüğünün açık ihlalidir. Müvekkilin beraatını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, avukat Ceylan’ın sunmuş olduğu belgeleri değerlendirmek üzere davayı 26 Mart’a erteledi.