Kültür merkezinin kilidi değiştirildi

Haber Merkezi

Mardin Nusaybin ilçe belediyesi bünyesinde bulunan ve 31 Mart yerel seçimlerinden kısa bir süre önce “ihtiyaç fazlası” iddiasıyla Valiliğe devredilen Mitanni Kültür Merkezi’nin anahtarı herhangi bir tebligat yapılmadan değiştirilmek istendi. Bunun üzerine Belediye Eş başkanları Gülbin Şahin Dağhan ve Selahattin Ay ile belediye meclis üyeleri Mitanni Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Gülbin Dağhan, “Bu fiili işgaldir. İçerde belediyemiz bünyesinde bulunan evraklarımız var. Herhangi bir sorun yaşanması halinde ilgili ve suçlu birim Mardin Valiliği ile Nusaybin Kaymakamlığıdır” dedi.

Belediyenin borcunu da açıklayan Dağhan, kayyumların elinde olan hiçbir belediyenin talan edilmeden bırakılmadığını ifade etti. Belediyenin 140 milyon TL borcu olduğunu ifade eden Dağhan, bu süreçlerin takipçisi olacaklarını söyledi.

ÇİFTE MAAŞLI BÜROKRATLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum yönetimi tarafından kent dışından atanan belediye bürokratlarına yüksek maaşlar ve yönetim kurulu üyeliği huzur hakkı adıyla ek ödemeler verildiği ortaya çıktı. Bazı bürokratlar yerel seçime kadar aylık 176 bin TL’yi aşan çifte maaşlar aldı. Diyarbakır Belediye Başkanı seçildikten sonra, belediye başkanı makamında mermer döşemelerle yapılan lüks harcamayı kamuoyuna duyuran HDP’li Selçuk Mızraklı’nın tutuklanmasının ardından atanan kayyum yönetimi kent dışından bazı bürokratları belediyede görevlendirmeye başladı. Önce Mersin’den Diyarbakır’a getirilen Vedat Güngör Belediye’de Genel Sekreter Yardımcısı yapıldı. Güngör, bu görevinin yanı sıra belediye şirketi MED A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görevlendirildi.

2020 yılında Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri iken kızlarını rektörlük kadrosundan işe soktuğu gerekçesiyle ”akraba kayırma” iddialarıyla gündeme gelen Vedat Güngör’e Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 31 Mart 2024’e kadar maaş ödemeyi sürdürdü. Güngör’ün son maaşı Genel Sekreter Yardımcısı olarak 80 bin 200 TL, huzur hakkı da 96 bin 300 TL oldu.

Toplam 176 bin 500 TL aylık alan Güngör, yerel seçimde DEM Parti’nin belediye başkanlığını kazanmasının ardından görev yaptığı üniversiteye geri döndü. Güngör, Diyarbakır’da görev yaptığı son bir yılda belediyenin kent dışından hasta getiren yurttaşlar için kurduğu ancak “ithal bürokratlar” için otel gibi düzenlenen hasta yakını misafirhanesinde konakladı.