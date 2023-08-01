Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

•Sergi

Küratörlüğünü Ayça Okay’ın üstlendiği “KarmaComa”, Türkiye’den ve yurt dışından 20 sanatçının yapıtlarını bir araya getirerek, toplumsal sorunları mevcut statükoyu yansıtarak irdeleyen ve mevcut sorunlara çözümler sunan bir küratöryel felsefeye odaklanıyor. Sanatseverlere ilham verici bir deneyim vadeden sergi, 3 Eylül’e kadar Anna Laudel Bodrum’da görülebilir.

•Tiyatro

Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Celil Nalçakan, Cem Davran ve Onur Özaydın’ın oynadığı Üçü Bir Arada 4 Ağustos’ta Küçükçiftlik Park’ta! Oyun; hiç yaşanmamış aşkların düşüyle mahvolmuş hayatların, unuttukça kabuk bağlayan yaraları hatırladıkça kanatanların, babasını sevmenin yollarını ararken yolda helak olan oğulların, erkeklikle sınanan erkeklerin anlatılmayan mütevazı hikâyesi.

•Heykel

Kil ile tanışmaya hazır olun! Eğlenerek öğreneceğiniz, teknikleri tanıyarak yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız yetişkinler için heykel atölyesi sizleri bekliyor. Tüm malzemelerin atölye tarafından temin edileceği ve sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek etkinlik için 1 Ağustos saat 16.00 itibarıyla Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden kaydınızı yapabilirsiniz. Etkinlik ise 6 Ağustos Pazar saat 16.00’da Müze Gazhane’de.

•Bale

Devlet Opera ve Balesi’nin düzenlediği 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 5-17 Ağustos arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleştirilecek. Festivalin açılış eseri, 22 yıldır kapalı gişe sahnelenen "Harem" balesi olacak. Ney, kanun, bendir ve kudüm gibi klasik Türk müziği sazlarıyla canlı olarak icra edilen eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Ağustos akşamı sahnelenecek.

•Sinema

Görsel yapısı, kurgusu ve tarzıyla bu yıl Cannes’da prömiyerini yapan en cüretkâr filmlerden “Tanrının Unuttuğu Yer” İzlanda’nın benzersiz doğasını fon alıyor. İnanç, ölüm, doğa, aile, zaman, ahlâk kavramlarını ele alan film, bir kilise inşa etmek amacıyla 19. yüzyılda İzlanda’ya gelen Danimarkalı bir rahibin doğayla ve ada halkıyla karşı karşıya geldikçe asıl niyetinden, kendi ahlaki ve insani ideallerinden uzaklaşmasını anlatıyor.