Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL



Sergi

• Trump Art Gallery, yedi sanatçının bireysel olarak çıktıkları sanatsal yolculuğun ortak noktada buluştuğu “Yolculuklar ve Anılar” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi 31 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

• Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda, 26 Ağustos’a kadar “Suretimin Resmidir: Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu’ndan Sanatçı Atölyeleri ve Otoportreler” başlıklı sergi ziyaret edilebilir. Koleksiyonu yapılan nesnelerin tek başına taşıdığı anlamın ötesinde, izleyiciye alternatif bakış açıları sunmayı amaçlayan sergi, koleksiyonculuk üzerine düşünmeye davet ediyor.

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İZMİR

Sinema

40 yaşındaki Rachel’ın çocuğu yoktur. Çalıştığı lisedeki öğrencileri, arkadaşları, eski sevgilisi ve gitar dersleriyle dolu hayatından memnundur. Ali’ye âşık olduğunda, onun dört yaşındaki kızı Leila’ya da bağlanacaktır. Leila’yı tıpkı kendi çocuğu gibi sevmeye başlar. Rebecca Zlotowski’nin, prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan filmi “Başkalarının Çocukları” samimi ve fazlasıyla dokunaklı.

Müzik

Eda Kocatürk’ün eğitmenliğinde 4-6 yaş grubundaki minik piyanistler, Piyano Atölyesinde müzikal yeteneklerini keşfetme, yaratıcılıklarını geliştirme ve piyanoyu deneme fırsatı bulacaklar. AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik bugün saat 16.00’da.

Tiyatro

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu-Theatre Tribühne ortak yapımı olan “Afet&Diana”, Bergama Tiyatro Festivali kapsamında, bugün saat 19.00’da Bergama Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Biri Alman, diğeri Türk -biri çöpe atılmış, diğeri 'kendini çöpe sürmüş'- bu iki beyaz yakalı, başta birbirlerinin dilini bile anlamazken, bir araya gelebilecek, ortak bir dil kurabilecek mi?

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MUĞLA

Konser

20. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başladı. Gramaphone dergisinde hakkında "enstrümanının ustası ve lirik zarafetin ve iyi bir müzik zevkinin müzisyeni" yazılan usta çellist Christian-Pierre La Marca, 15 Ağustos Salı saat 21.00'de solo performans ile Antik Taş Ocağı sahnesinde dinleyicisiyle buluşuyor. Bu konseri kaçırmayın.