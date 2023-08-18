Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

•İSTANBUL

-Festival

Cumhuriyetin 100. yılında 100 etkinlik mottosuyla yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda hayata geçirdiği 100. yıl etkinliklerine 22. etkinlik olarak İstanbul Koro Festivali’ni ekliyor. Seslerin birlikteliğinden doğan gücü, İstanbulluların sesleriyle daha da güçlendirmek niyetinde olan İBB Kültür, 20 Ağustos’a kadar yedi ayrı noktada, 27 koro, 900 korist ile düzenleyeceği İstanbul Koro Festivali’ne tüm İstanbulluları bekliyor. Program bilgisi için: kultursanat.istanbul

-Müzikal

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; Notre Dame'in Kamburu Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Oyunda, çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun ve Kral'a bağlı komutan Phoebus'un semtte yaşayan çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan danslarıyla göz dolduran Türkçe müzikal 21 Ağustos Pazartesi, 20.30’da Trump Sahne’de.

-Sergi

İstanbul Modern’in dokuzuncu koleksiyon sergisi, “Yüzen Adalar”, 110 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisine ait 280’den fazla yapıtı bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyon ve süreli sergi salonlarının yanı sıra müzenin farklı alanlarına da yayılıyor. Koleksiyon sergi salonunda 1945’ten bugüne Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümüne odaklanan müze koleksiyonundan kronolojik bir kesit yer alıyor.

•ORDU

-Sergi

Alper Aydın'ın, Ordu - Yason Burnu'nda, 100 hektarlık bir alana yayılarak Türkiye'de solo olarak düzenlenen en büyük açık hava sergisi olma özelliğini taşıyan 'Fata Morgana' adlı sergisi 10 Eylül'e dek uzatıldı. Aydın, serginin düzenlendiği mekânda gerçekleşen hava olayından referansla; geçmiş, şimdi ve gelecek algısına, insanın doğa karşısındaki yerine ve anlamına odaklanarak sanat üzerinden zaman ve mekana ilişkin hikâyelerle olması muhtemel sıra dışı senaryolara dair post-apokaliptik imgeler yaratıyor.