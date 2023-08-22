Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

-Sinema

Enka Sanat “Başka Sinema Seçkisi”yle sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. 25 Ağustos Cuma, 21.15’te gösterilecek olan muzip bir polisiye komedi “Suç Bende” güzel bir seçim olabilir. 1930’lar Fransa’sında geçen film iki iyi arkadaşın etraflarında dönen erkeklerin saflık ve aptallıklarından faydalanmalarını konu alıyor.

-Tiyatro

Korkularından başka silahı olmayan bir adamın, silahları parçalanana kadar mücadele ettiği bir kavga. Korkuyu Beklerken oyunu Türkiye turnesinde. Oğuz Atay’ın yazdığı, Doğukan Uludağ’ın yönetip oynadığı oyun, 27 Ağustos Pazar, 16’da Moi Sahne’de.

-Sergi

Dirimart, Sarkis’in “85 Çığlık: Munch'tan Sonra” sergisini 2 Eylül-15 Ekim arasında Dolapdere’deki mekânında, “Sarkis'in Filmleri” sergisini ise 1-24 Eylül tarihleri arasında Pera’da sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

·MUĞLA

-Konser

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 28 Ağustos Pazartesi, 20.30’da sahneye, on beş yıl önce kurulan ve kurulduğundan bu yana Hollanda’nın en ünlü caz gruplarından biri olan Rembrandt Trio çıkıyor. Grup; caz, klasik ve Orta Doğu müziğine olan tutkularını kullanarak derinlemesine yenilikçi ve evrensel bir çekicilikte formlar ve sesler oluşturmalarıyla ünlü.

·DÜSSELDORF

-Sergi

Tekstil sanatları alanında öncü olan uluslararası üne sahip sanatçı Belkıs Balpınar, yenilikçi ve alışılmışın dışında dokuma teknikleriyle Anna Laudel Düsseldorf’ta. “Göreceli Bakış Açıları” adlı sergi 6 Ekim’e kadar görülebilir.