Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

-FESTİVAL

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 3. yılında sanatseverleri unutulmaz bir deneyim yaşamaya davet ediyor. Festivalin açılış konserinde; deneysel, çok yönlü ve ilham verici ses dünyaları ile dünya çapında büyük bir ilgi gören SIGNUM Saxophone Quartet Türkiye’de ilk defa dinleyici ile buluşacak. Konser 1 Eylül Cuma saat 20.00’de CRR’de.

-TİYATRO

Güncel Fransız Tiyatrosu’nun ön önemli temsilcilerinden Joël Pommerat’ın İki Kore’nin Birleşmesi adlı yapıtı Moda Sahnesi’nde. Birbirine dönük iki ayrı tribünden izleme deneyiminin yaşanacağı, sahnenin tam ortada yer aldığı oyunda, her sahnede farklı bir hikâye seyirci ile buluşuyor. İlişkiler üzerine hikâyeleri ile İki Kore’nin Birleşmesi, moda sahnesi’nin yorumuyla 7 Eylül Perşembe, 20.30’da sizleri bekliyor.

-SERGİ

Ressam Neş’e Erdok’un son dönem ürettiği eserlerden oluşan kişisel sergisi 22 Ağustos’ta Yapı Kredi bomontiada Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor. 10 Eylül’e kadar görülebilecek sergide sanatçının son iki yıl içerisinde ürettiği yapıtları yer alıyor.

Pilot Galeri, 14 Eylül - 4 Kasım tarihleri arasında uluslararası çizgi dünyasının önemli aktörlerinden M.K. Perker’in “Yüz Yüze” başlıklı, galerideki ikinci solo sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Perker, tarihi en az 5 bin yıl öncesine uzanan bir sanat formu olan portreyi, kendine özgü yaklaşımıyla yorumluyor.

ANTALYA

-OPERA

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor. Açılış temsili ise G. Verdi’nin Aida’sı olacak. Muhteşem müzik, dans, dekor ve kostümlerle antik Mısır’ı sahneye taşıyan, Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkânsız aşkının öyküsü tüm ihtişamıyla 4 Eylül Pazartesi 21’de Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

ANKARA

-TİYATRO

“Bernarda”, Federico Garcia Lorca’nın ünlü eseri “Bernarda Alba’nın Evi” adlı oyundan yola çıkılarak Pelin Temur tarafından yeniden yazılmış tek kişilik yeni bir tiyatro metni. Bernarda, ev içinde yas ilan ederek kurduğu otorite ile bildiğimiz tüm baskıcı rejimlerin küçük bir modelini oluşturur. “Otorite”nin kadın kimliğine uyguladığı cinsiyetçi baskıyı, sahnede 5 ayrı kadını canlandıran Özge Arslan’ın çarpıcı performansı ile görüyoruz. 8-9 Eylül saat 20’de Aralık Sahne’de.