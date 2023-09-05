Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

-EDEBİYAT

Katılımcıların kendi seçtikleri edebi eserlerden kısa bölümler paylaşıp üzerine sohbet ettikleri Altını Çizenler Kulübü’nde Büşra Küçük’ün moderatörlüğünde “karşılaşma” temalı cümleler konuşulacak. Müze Gazhane’de gerçekleşecek ve sınırlı sayıda katılımcıya açık olan etkinlik 8 Eylül Cuma 19.00’da. Kaydınızı 4 Eylül, 16.00 itibarıyla Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

-SERGİ

"Bir Mustafa Karyağdı Sergisi", 7 Eylül’de Piramid Sanat'ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Mustafa Karyağdı'nın benzersiz bakış açısını deneyimlemek, hızla değişen dünyanın içsel yansımalarına göz atmak ve zamana karşı dondurulmuş anların düşüncelerine dalmak için bu fırsatı kaçırmayın. Sergi 4 Kasım’a kadar ziyarete açık.

-BALE

Mini Bale Atölyesi; geleceğin sanatçıları, sanatseverleri olacak çocuklarımıza dans ve ritim hissi yaşatılarak müzik kulaklarının gelişmesine, vücutlarının düzgün, dengeli ve kuvvetli gelişiminin sağlanmasına, canlandırılan masal ve hikâyeler ışığında hayal güçlerinin artmasına, bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el-kol-bacak koordinasyonunun gelişmesine, özgüven duygularının güçlenmesine ve sanatla iç içe büyümelerine katkıda bulunacak. Etkinlik 9,16 ve 23 Eylül’de AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde.

-TİYATRO

Tiyatrogerçek, Van Gogh'un portresini sahneye taşıyor. Van Gogh'un yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreye atölyesinde çok yakından tanık olmak ister misiniz? Tiyatrogerçek’ten sevmek ve çalışmak üzerine kurulu bir hayat hikâyesi... 15 Eylül Cuma 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de.

BOZCAADA

-FESTİVAL

Bozcaada Caz Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 8-9-10 Eylül tarihlerinde 7’ncisi gerçekleştirilecek festivalin teması ‘Oyun’ olarak belirlendi. Bu yılki katılımcılar arasında ödüllü saksofoncu Nubya Garcia, Güney Fransa’nın ruhunu elektronik müzikle kusursuz bir şekilde buluşturan Kazy Lambist, İsrailli müzisyen Avishai Cohen, Avrupa’nın yükselen yıldızı Teis Semey, Big Vicious, Türkiye’de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman, Meral Polat Trio ve Bozcaada Ensemble gibi isimler var.

ANTALYA

-OPERA

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün büyük yapımlarından “Tosca” 8 Eylül Cuma, 21’de Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sahnelenecek. G. Puccini’nin eseri 17 Haziran 1800 yılında Roma’da tek bir günde geçen olayları sahneye taşıyor.