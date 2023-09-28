Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

▪SERGİ

- Matt Collishaw, Borusan Contemporary’deki Aritmi adlı sergisinde, Albrecht Dürer ve Leonardo Da Vinci gibi Rönesans sanatçılarının dünyaya bilimsel bakışımızı geliştirmek için son derece önemli olduğuna inandıkları doğayı dikkatle gözlemlemenin önemi nosyonunu inceliyor. Sanatçı, teknolojiye doymuş dünyamızın bunaltıcı karmaşıklığını ve bunun doğayla ilişkimiz ve yaklaşan ekolojik afet için ne anlama geldiğini inceliyor. 18 Ağustos 2024’e kadar hafta sonları ziyaret etmek mümkün.

EKAV, 2022 yılında kaybettiğimiz ressam, şair, düşünür ve akademisyen Prof. Balkan Naci İslimyeli’yi, 76. doğum gününde Düşünce Durakları/Çapraz Sorgulamalar sergisiyle anıyor. İslimyeli’nin ğrencileri Gökhan Balkan, Melih Koçali, Müjgan Sağlam, Nihal Sak ve Şermin Kıvanç Seval’in çalışmalarını bir araya getiren sergi 15 Ekim’e kadar Ekavart Gallery’de görülebilir.

Prof. Balkan Naci İslimyeli

▪SİNEMA

1976, Şili’de Pinochet döneminde yaşayan bir kadının, kadın düşmanlığı ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadeleyi konu ediyor. Carmen, evinin tadilatını denetlemek için sahilde bulunan evine doğru yola çıkar. Aile rahibi, ondan gizlice barındırdığı genç bir adama bakmasını istediğinde, Carmen alışık olduğu sakin hayattan uzaklaşarak keşfedilmemiş topraklara adım atar.

1976

▪KONSER

Pera Müzesi, güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini yeni konser serisi “Bir Arada” ile dinleyicilerle buluşturuyor. 29 Eylül – 29 Aralık tarihleri arasında her ayın son cuması Pera Café’de gerçekleştirilecek konserlere katılan dinleyiciler, “Uzun Cuma” kapsamında Pera Müzesi’ndeki sergileri ücretsiz gezebilecek. Saat 19.30’da gerçekleşecek konser serisi caz sanatçısı Ceren Temel ve konuk müzisyen Bîdar ile başlayacak.

ANKARA

▪KONSER

Cumhuriyetin 100. yılı Türk Tangoları ile kutlanıyor. 1928’de Necip Celal Andel tarafından bestelenen ilk Türk Tangosu “Mazi Kalbimde Bir Yaradır” ile başlayan tango yolculuğumuzun en seçkin eserlerini seslendirecek olan Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Ferda Yetişer ve Kamil Kaplan’a piyanoda Malahat İsmayilova eşlik edecek. Konser, 3 Ekim saat 20.00’de Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’de olacak.

ADANA

▪FESTİVAL

Yurt dışında başarıdan başarıya koşan Adanalı genç müzisyenlerin organize ettiği 2. Adana Oda Müziği Festivali başladı. 30 Eylül’e dek sürecek olan etkinlikler saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Festivalde dünyaca ünlü bestecilerin birbirinden değerli eserleri yorumlanacak. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri konserleri ücretsiz dinleyebilecek.