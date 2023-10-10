Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- TİYATRO

Türk Tiyatrosu’nun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı, “Rumuz Goncagül” oyunu ile 70’li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan “kadınların” sıkışmışlığını çağdaş bir orta oyunu dünyasından anlatır. Oyun, 19-20-21 Ekim saat 20’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

- KONSER

Birçok piyanistin ustalık sınıflarında çalan Jerfi Aji, klasik müzik tutkunlarıyla Kadıköy Süreyya Operası’nda bir araya geliyor. Romantik dönemde piyano için yazılmış en ünlü Fantezilerden yola çıkarak oluşturulan program 16 Ekim Pazartesi saat 20’de seslendirilecek.

Jerfi Aji

- SERGİ

Sanatorium, 28 Ekim’dek Yağız Özgen’in Boyacı başlıklı kişisel sergisini ağırlıyor. Nesneler ve dil sistemleri arasındaki kavramları araştıran sanatçı Özgen, yeni sergisinde bir boyacı olarak hareket ediyor. Çeşitli endüstriyel nesnelerin ticaretini yapan hırdavatçılar ve boyacılar eşlinde gerçekleşen sergide izlenimler ve düşünceler üzerinden hareket eden performatif bir yerleştirme bulunuyor.

İZMİR

- BALE

Dünya bale literatürünün en bilinen eserlerinden, müzikleri Çaykovski’ye,koreografisi Marius Petipa’ya ait olan Uyuyan Güzel balesi yeniden sahnede. Klasik bir konuyu işleyen 2 perdelik eser 14-17-21 Ekim saat 20’de Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi’nde izlenebilir.

Uyuyan Güzel

ANKARA

- ÇOCUK OYUNU

Aliş ile Maviş; bir evde kafes içinde yaşayan iki muhabbet kuşunun yaşam öyküsünü konu alıyor. İki tema üzerine kurulu oyun; her canlının kendi doğal ortamında özgürce yaşaması gerektiği fikrine ve çevre kirliliğinin, giderek bir gün insanları da olumsuz etkileyeceği önermesi ile insanları bu yanlış yoldan dönmeye davet ediyor. Arda Özmen’in eseri 15 Ekim Pazar saat 12’de Ankara Opera Sahnesi’nde oynanacak.

Aliş ile Maviş

- GÖSTERİ

Netsanat, dünyanın en beğenilen ve hafızalara kazınmış olan 18 filmin müziğini Musa Göçmen orkestrası ile buluşturuyor. Film müziklerinin, dansın, ışığın ve sahne plastiklerinin usta ellerde olduğu bir performans “Film On The Stage” izleyenleri ile 13 Ekim Cuma saat 20’de, TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi Ata Sahne’de buluşmayı bekliyor.

ANTALYA

- OPERA

G. Donizetti’nin Aşk İksiri operası sahneyle buluşuyor. Adina ve Nemorino’nun aşkını ele alan komik opera sanatseverlere keyif dolu bir akşam vaat ediyor. İki perde olarak sahnelenecek eser 21 ve 31 Ekim saat 20’de Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde izlenebilir.