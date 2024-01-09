Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

Nihal Gündüz’ün küratörlüğünü üstlendiği “Yüzleşme, Denizlerimizdeki Tehdit: Hayalet Ağlar” başlıklı sergi mart sonuna kadar, İBB Miras tarafından kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla koruma altına alınan Büyük Ada’daki Taş Mektep’te sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Sergi, temasını canlının yaşam hakkı üzerinden kurgulayarak, insanlarda farkındalık ve duyarlılık yaratmayı amaçlıyor.

- SİNEMA

• Pera Film’in Altyazı Sinema Dergisi iş birliğiyle düzenlediği “Cinéma Vérité: Kameranın Hakikati” seçkisi sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. Serinin son filmi Lourdes Portillo imzalı belgesel film “Şeytan Asla Uyumaz”. 1994 yapımı film 10 Ocak saat 19.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gösterilecek.

Şeytan Asla Uyumaz

• Sinema alanında çocuklarla sayısız çalışma yürüten yönetmen, yazar ve eğitmen Gürşat Özdamar, İBB Kütüphane işbirliğiyle 9-12 yaş aralığındaki çocuklarla sinema atölyeleri düzenliyor. Ücretsiz atölye çalışması, 10 Ocak saat 16.00’da Bağcılar’da bulunan İBB Nasrettin Hoca Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.

- TİYATRO

“Şatonun Altında”; clown, fiziksel hikâye anlatıcılığı, maske oyunculuğu, bufon, grotesk oyunculuk gibi farklı stilleri harmanlayan bir deneme. William Shakespeare’in Macbeth oyunundan uyarlanan oyun; seyirciyi kışkırtıcı, karanlık, rahatsız edici ve oldukça komik bir yolculuğa davet ediyor. 18 Ocak saat 20.30’da Alan Kadıköy’de izleyebilirsiniz.

- KONSER

Dünyanın dört bir yanındaki konserlerinde izleyicilerden ve eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan İtalyan piyano ikilisi Schiavo-Marchegiani, Kahve Konserleri serisinde Süreyya Operası dinleyicisiyle buluşuyor. Mozart, Schubert ve Brahms’ın seslendirileceği konser 14 Ocak saat 11.00’de.

İZMİR

- ÇOCUK KONSERİ

2013 yılından bugüne çocuk şarkıları besteleyen ve Türkiye'nin pek çok yerinde çocuk şarkıları konseri veren Şubadap Çocuk, çeşitli temalardaki şarkılarıyla çocuklarla buluşuyor. Şimdiye kadar 7 albüm yayınlayan, 500'ün üzerinde konser gerçekleştiren grup; barış, doğa, sorgulama, emek, ekoloji, farklılıklar, özgürlük, toplumsal cinsiyet rolleri, akran zorbalığı gibi konulardaki şarkılarından oluşan repertuvarlarıyla interaktif ve bol zıplamalı geçecek bir konsere tüm çocukları çağırıyor. Konser 21 Ocak saat 15.00’te NHKM İzmir-Konak Halk Sahnesi’nde gerçekleşecek.