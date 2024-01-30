Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

Sanatçı Ayşen Yıldırım’ın eserlerinden oluşan ve küratörlüğünü gazeteci Emin Çapa’nın üstlendiği Boyunduruk sergisi, Müze Gazhane C Binası’nda sanatseverleri bekliyor. Pandemi döneminde hikâye anlatımını tuvalden Ege’nin farklı köylerinden topladığı boyunduruklara aktaran Ayşen Yıldırım, sergi ile toplum ve bireyler üzerindeki güç dengelerini ve sosyal kontrol kavramını irdeliyor. Sergi 9 Şubat’a kadar ziyarete açık.

- SİNEMA & SÖYLEŞİ

Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla, Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan ressam Fikret Mualla’nın hayat hikâyesini konu ediyor. Metin Güngör’ün yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Fikret Mualla’nın sanat hayatının yanı sıra özel yaşamının da bilinmeyenleri gözler önüne seriliyor. Institut français’de 7 Şubat saat 19.00’daki film gösteriminden sonra yönetmen ile söyleşi yapılacak. Gösterim ücretsiz, kayıt zorunludur. Kayıt için: https://www.ifturquie.org/istanbul/

- KONSER

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde Kahve Konserleri, arpçı besteci ve yapımcı Floraleda Sacchi ile devam ediyor. Yeni avangart müzisyen kuşağının bir parçası olan Sacchi, özellikle teknoloji ve yeni medyayla birleştirerek Klasik üslûbun 21. yüzyıla getirilmesine katkıda bulunuyor. 16 uluslararası müzik yarışmasında ödüller kazanan Sacchi’nin konseri 4 Şubat saat 11.00’de.

- ÇOCUK KONSERİ

Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner’den oluşan Duo Blanc & Noir’ın “IMAGINE” interaktif konseri, çocukları müziğin güzelliğiyle hep hayal etmeye devam edecekleri bir dünyaya davet ediyor. Aileler ve çocukların aktif olarak dâhil olduğu hem eğitici hem de eğlenceli akışıyla her yaştan müzikseverlere ulaşacak proje, 0-7 yaş arası çocukları klasik müzikle tanıştırmak ve onlara bu konuda duyarlılık kazandırmayı amaçlıyor. Etkinlik 4 Şubat saat 14.00’te CRR Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

- ÇOCUK TİYATROSU

Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası isimli oyunundan uyarlanan “Bir Gece Masalı”, arkadaşlık kavramı üzerine kurulu. Oyun, ailesinin istediği gençle değil kendi istediği kişi ile arkadaşlık kurmak isteyen Şirin Kız’ın Yakışıklı Delikanlı, Güçlü Delikanlı ve Selvi Kız ile ormanda geçirdiği bir gecede yaşananları anlatıyor. Oyunu 4 Şubat saat 15.00’te İBB Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.