Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

Sanatsal pratiğini resim, fotoğraf, minyatür, video, performans ve enstalasyon gibi geniş bir yelpazede sürdüren CANAN, “Vuslat” sergisinde son döneme ait çalışmalarını izleyiciye sunuyor. 16 Mart’a kadar artSümer’de sürecek olan sergideki eserler çağdaş bir bakış açısıyla semboller, malzemeler, sesler, mitler ve hikâyeleri katmanlaştırarak, hafıza üzerine özgün bir perspektif sunuyor.

- TİYATRO

Dansçı ve koreograf Korhan Başaran’ın dans tiyatrosu olarak yarattığı Dido, Kadıköy Boa Sahne’de. Başaran, Romalı şair Virgil’in Aeneid ve İngiliz yazar Christopher Marlowe’un Kartaca Kraliçesi Dido eserlerinden ilham alarak kurguladığı tek kişilik performansında seyirciyi dönüştürücü bir deneyimin tam kalbine götürüyor. Temsil 5 Mart Salı 20.30’da gerçekleşecek.

Dido

- SEMİNER

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu kapsamında Geç Roma ve Bizans dönemi sikkelerini konu alan seminer programının ikincisini sunuyor. Nümismatik üzerine araştırma yapan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık olan program 9 Mart’ta İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde (İAE) gerçekleşecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 4 Mart.

- DANS

2023’te kurulan "Sobre Flamenco" (Flamenko'ya dair), Flamenko kültürüne ve müziğine ilişkin performans sergilemeye devam ediyor. Flamenko kültürünün ülkemizde daha fazla tanınmasına ve farklı kültürlerle birleşimine katkıda bulunmaya devam eden grup 2 Mart Cumartesi saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde dans edecek.

Sobre Flamenco

- KONSER

Çellist Münif Akalın ve piyanist oğlu Deniz Akalın’dan oluşan Akalın Duo, Babalar ve Oğullar adlı klasik konserle Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde sahne alacaklar. Sanatçılar programlarıyla 4 Mart Pazartesi saat 20.00’de müzikseverleri 200 yıllık müzikal bir yolculuğa çıkaracaklar.