Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

Kärcher, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. İlk kadın ressamlarımızdan Mihri Müşfik’in eserlerinden oluşan “İstanbul, Roma, New York’ta Ressam Mihri” isimli resim sergisi, 10 Mart’a kadar Vadistanbul AVM’de ziyaretçilerini bekliyor.

- SEMİNER

Pera Müzesi Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında bir söyleşi düzenliyor. Sanatçı Taner Ceylan ve sanat tarihçisi Tarkan Okçuoğlu, Ceylan’ın sergide yer alan Duvar ve Arkeoloji yapıtlarından yola çıkarak Osmanlı resmiyle ilişkilerine, motiflerin tarihselliğine ve güncel ile gelenekselin bağlarına odaklanıyor. Söyleşi 6 Mart Çarşamba saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Taner Ceylan

- SİNEMA

Melisa Önel’in sağlık sorunu yaşarken geçmişinin peşine düşen bir kadının hikâyesini konu alan filmi Aniden, Cuma Sineması programında Müze Gazhane’de gösterilecek. Film ekibinin de katılacağı etkinlik 8 Mart Cuma saat 20.00’de Otopark-2’de.

- FESTİVAL

Depremler nedeniyle ertelenen Ataşehir Belediyesi Klasik Müzik Festivali’nin 5’incisi sanatseverlerle buluşuyor. 16 Mart’a kadar Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ndeki festivalde Adıyaman Filarmoni Orkestrası, Golden Horn Brass, İstanbul Opera Ensemble, Şirin Pancaroğlu, Viva l’Opera, Anadolu Quartet, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Marmara Flüt Orkestrası yer alıyor. Ayrıca BabyConcerts’ın etkileşimli konser programı, söyleşi/dinleti bölümünde ise Göknil Özkök çocuklarla buluşacak. Yetişkinler için ise Serhan Bali ile söyleşi programı var.

- TİYATRO

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İtalyan yazar Dario Fo’nun yazdığı Ödenmeyecek Ödemiyoruz, İtalya’nın yoksul işçi kesimine ait kadınların bir süpermarketi yağmalamasıyla gelişen komik olaylardan yola çıkarak bir ekonomik sistem eleştirisi sunuyor. Sürekli artan hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yaşayan kadınların zamlara karşı hep birlikte eski fiyatlardan alışveriş yapmaya karar verişleri ve bir süpermarketteki mallara el koyuşlarını işleyen oyunu 8-9 Mart saat 20.30’da Cihangir Atölye Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

- FESTİVAL

İstanbul Sanat, dünyanın müziğini Haliç Tersanesi’nde İstanbul’a taşıyor. 5 gün sürecek ücretsiz açıkhava konserleriyle İstanbullu dinleyicilerle buluşacak.

Açılışını dün akşam 19.00’da Kolektif İstanbul konseriyle yapan festival, saat 21.00’de ise dünyaca ünlü Goran Bregović and Wedding Funeral Band’i ağırladı. Aga B ve Bandosu, Şanışer & Sokrat & Kamufle, Anatolian Session, Hey! Douglas, Bedük, Büyük Ev Ablukada, Yasemin Mori, Ece Seçkin ve Duygu Soylu’nun sahne alacağı İstanbul Haliç Festivali’nin kapanış konserini ise KÖFN verecek. İstanbul Haliç Festivali’nde, bu akşam Aga B ve Bandosu ve Şanışer & Sokrat & Kamufle; 6 Mart Çarşamba akşamı Anatolian Session ve Hey! Douglas; 7 Mart Perşembe akşamı Bedük ve Büyük Ev Ablukada; 8 Mart Cuma akşamı Yasemin Mori ve Ece Seçkin; 9 Mart Cumartesi akşamı ise Duygu Soylu ve KÖFN İstanbullularla buluşacak. Konserlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.