Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• TİYATRO

Yalnızlığın zirvesinde travmatik geçmişi nedeniyle yarı deli bir erkekle, kırık kalbini de yanına alıp cehennemin dibine gitmeye çalışan bir kadının hikâyesi. Etkilemeye çalışmak ve etkilenmeye çalışmanın olmadığı, insanın insanlığından sıyrılarak ölmeden önce öldüğü yer olan “Sözün Bittiği Yer”e doğru yola çıkarlar. Fakat kim dayanabilir buna? Tanrı’nın bile olmadığı bir noktada mıdır saf aşk? Tüm iç ve dış etkenlerden arındığımız bir yere mi varmalıyız aklımızın karışmaması için? Peki orada, sözün bile olmadığı yerde, bizi bekleyen hiçlik içinde yetebilir miyiz birbirimize? Yer yer yapı bozumcu, sık sık absürt ögelerden ve derin gerçeklikten yararlanarak hazırlanan psikolojik yönü baskın bu tuhaf aşk hikayesi, Sözün Bittiği Yerdeyiz, 14 Mart Perşembe saat 21.00’de Asmalı Sahne’de prömiyer yapacak.

• SERGİ

Selçuk Artut’un, “Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlar” adını verdiği eser, geçmişin “geometri sanatı” ile günümüzün “medya sanatı” arasında kaybolan bağlantıları görünür kılarak, kültürler arasındaki silinmiş yapıları yeniden canlandırıyor. HOPE Alkazar ziyaretçileri için özel olarak tasarlanmış bir ortamda ses ve görüntüyü buluşturarak, ziyaretçilerini etkileşime davet ediyor. Sergiyi ziyaret edenler, Selçuk Artut’un hazırladığı içerikler arasından seçim yaparak geometrik desenleri ve renk ayarlarını değiştirebilecek, kendi geometrik desenlerini çizerek, çizdikleri motifleri eş zamanlı olarak eser içerisinde görebilecek. 1 Mayıs’a kadar Taksim’de ziyarete açık.

• KONSER

CRR Orkestrası “Büyülü Orkestra” adlı senfonik masalın İstanbul prömiyerine hazırlanıyor. Çocukların sevgilisi “Büyülü Orkestra”, efsanevi orkestra şefini kaybedince yeni gelen şef “Kazava” herkesin beğenisini kazanır. Ancak Kazava’nın şeytani planları anlaşılmaya başlayınca işler karışır. Şehrin çocukları, severek izledikleri orkestranın üzerine bir çeşit kara büyünün çöktüğünü üzülerek öğreniler, fakat yardım gecikmeyecektir, hem de hiç beklenmedik bir yerden gelerek. Çocukların enstrümanları ve klasik müziği tanıyıp sevecekleri etkinlik 17 Mart Pazar saat 14.00’te.

• SİNEMA

“Hatır”, sosyal hizmet uzmanı Sylvia kızı, işi ve alkol bağımlılığı için gittiği toplantılar arasında geçen tekdüze bir hayat yaşar. Lise mezunlar gününün ardından Saul onu evine kadar takip edince her şey değişir. Bu beklenmedik karşılaşma ikisini de derinden etkiler ve geçmişin kapısını aralar. Demansa ve travmalara dikkat çeken duygu dolu film vizyonda.