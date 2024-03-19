Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Marie Amiquet ve Vincent Munier’nin yönettiği Kar Panteri (La panthère des neiges) Frankofon Film Günleri kapsamında Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek. Tibet yaylalarının kalbinde, fotoğrafçı Munier, kar leoparının peşine yazar Sylvain Tesson’u da sürüklüyor. Munier, yazara hayvanları gözetleme sanatını, izlerini okumayı ve onları görebilmek için sabırlı olmayı öğretiyor. İki adam, tüm canlılar arasında insan olarak yerimiz hakkında düşünüyor, konuşuyor ve dünyanın güzelliğini kutluyor. Film, 22 Mart Cuma saat 15.00’te izlenebilir. Biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden alabilirsiniz.

Kar Panteri

• KONSER & DANS

Dünyanın en ateşli tango orkestrası, Romantica Milonguera ile eşsiz bir deneyim yaşayıp kendinizi Buenos Aires’te hissetmeye ne dersiniz? Klasik ama zamansız parçalara taze bir düzenleme ve romantizm dokunuşuyla hayat veren orkestra ilk kez Türkiye’de. Arjantin tangosunun romantizmine modern ve eğlenceli bir hava getiren birden çok vokal ve enstrümanın çarpıcı uyumuna tanıklık edeceğiniz konsere dünyanın en iyi tango dansçıları da eşlik edecek. Konser 20 Mart Çarşamba saat 20.30’da CRR Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Romantica Milonguera

• ÇOCUK KONSERİ

Sıfır yaş ve üstü tüm bebek ve çocuklar için Yeldeğirmeni Sanat’ta ayda bir pazar saat 12.00 ve 14.00’te klasik müzik konseri BabyConcerts devam ediyor. 24 Mart’ta gerçekleştirilecek konserde küçük sanatseverler Mozart, Rossini, Strauss gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini bir ilkbahar masalı eşliğinde dinleyecek. Vivaldi’nin Dört Mevsim’inden parçalar çalınacak programda minikler gerçek bir balerinle de yakından tanışacaklar.

AYVALIK

• SERGİ

Ressam Firuzan Özen, kişisel resim sergisi ile 21 Mart Perşembe günü Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Toplumsal olaylara duyarlı bakışı ve politik kimliğiyle bilinen Özen, zift ve yağlı boya ile tuvale doku kazandırıyor, resimlerinde kadın figürlere ağırlık veriyor. Özen’in 30 yıllık birikiminin yansıdığı üretimlerini 3 Nisan’a kadar görebilirsiniz.