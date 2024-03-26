Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

- 6. İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması’nın finali 4 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek. Hedefi, dünyanın dört bir yanından seçilmiş olan, uluslararası düzeydeki profesyonel müzisyenleri bir araya getirmek ve tanıtmak olan yarışmanın finalinde adaylara, Orçun Orçunsel şefliğindeki Orchestra’Sion eşlik edecek.

- İstanbul merkezli bir nefesli çalgı sanatçısı olan Barış Ertürk, 2020 yılında tasarlarladığı projesi BAM ile orijinal bestelerini değerli müzisyen arkadaşları ile seslendirirken geleneksel cazın sınırlarını zorlayan benzersiz bir ses yaratmak için emprovizasyon, caz ve özgün müzik unsurlarını kolektivite ve etkileşimle harmanlıyor. Bu kapsamda hazırladığı ‘Caz Yeli’, 29 Mart Cuma saat 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

Barış Ertürk

• TİYATRO

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan ‘Ay, Carmela!’da, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, “ Gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?” sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır. Oyun; 27-28-29 ve 30 Mart saat 20.30’da İBB Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde izlenebilir.

• SERGİ

Uğur Cinel'in PİLOT Galeri'de gerçekleşen ilk kişisel sergisi ‘Bildiğimiz Dünyanın Sonu’, bir ağacın yaşam şekliyle dünyaya telkinde bulunmasını konu ediniyor. Cinel, bu sergide zeytin ağaçları aracılığıyla yarattığı gelecek tasvirinde insanlığın ve dünyanın sonuyla ilgili bir öngörüde bulunuyor. Sanatçı heykelleri aracılığıyla insanlığın, doğanın ve dünyanın geleceği hakkında derinlemesine düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyor. Sergi 4 Mayıs’a kadar görülebilir.

ANKARA

• SERGİ

Galeri Siyah Beyaz, 40. yılında birlikte üretme pratiğinin bir karşılığı olarak sanatçı eşleşmelerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Ardan Özmenoğlu ve Gökhan Tüfekçi ‘Sanat Bizim Oyun Alanımız’ adlı sergiyle bir araya geliyor. Sanatçılar, kendi zaman ve mekânından kopardığı imgelerle bir araya getirdiği kültürel söylemi, içinde yaşadığımız coğrafyanın masalları ve mitleri üzerinden okuyor. Sergi 27 Nisan’a kadar pazar hariç ziyaret edilebilir.