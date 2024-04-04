Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Modern Azerbaycan cazının önde gelen grup liderlerinden; besteci, piyanist ve aranjör Salman Gambarov, kendi adına Türkiye’de vereceği ilk konserle Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. Gambarov stil çeşitliliği ve zengin repertuvarı ile yıllar içinde geniş kitlelere ulaşmış olan projesi Bakustik Jazz ile birlikte geliyor İstanbul’a. Konser 5 Nisan Cuma saat 20.30’da gerçekleşecek.

• TİYATRO

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, kurulduğu makamında birer birer anlatıyor. Buraya nasıl ‘düştüğünden’, onu terk eden kocasından, kederinden, hevesinden, çok sevdiği pavyonda çalışan diğer ahbaplarından ama en çok da öfkesinden. Geçmişte tanımlayamadığı, anlamına parça parça ulaştığı o öfke bir gün tuvaletin buzlu camı gibi kırıldığında, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Pınar Güngürtürk’ün oynadığı ödüllü oyun ‘Herkes Kocama Benziyor’ 8 Nisan pazartesi saat 20.30’da Moda Sahnesi Büyük Salon’da izlenebilir.

• SERGİ

Galeri Selvin bahar ayını yabancı sanatçıların ağırlıklı natürmort eserleriyle karşılıyor. Sergide dünyaca ünlü pastel sanatçısı portre ressamı ve natürmort konularının, figürlerin, manzaraların ve iç mekânların ressamı olan Firmin Baes’in eserleri dikkat çekiyor. Drumaux, Mortelmans, Boutin gibi önemli ressamların üretimlerinin yer aldığı sergi 20 Nisan’a kadar Arnavutköy Galeri Selvin’de görülebilir.

• ATÖLYE

Arter, nisan ayında da farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik çocuk atölyelerine devam ediyor. Arter binasında düzenlenen çocuk atölyeleri 12 Nisan’da “Açık Atölye”; 20 Nisan’da “Bakış Açını Değiştir”; 23 Nisan’da “Gez, Bak, Çiz”; 27 Nisan’da ise “Duygu Mimarları” başlıklarıyla gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen atölyeler her çocuğun kendi bakış açısını paylaşmasına özen gösteriyor.