Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• TİYATRO

Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor adlı oyun, yazarın yaşam öyküsünü merkeze alıyor; kanser tedavisi için gittiği Londra’da kendi yazdığı karakterler ile hem kendi geçmişine hem de memleketin tarihine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Sevgi Soysal’ın gerçek yaşam öyküsünü anlatan oyunda tanınmış eserlerinden izler ve karakterler de seyirciyi bekliyor. Yazarın 40’ıncı yaş gününde başlayan oyunda Sevgi Soysal, kendisine gelen gizemli paketin içinden çıkan kitaplarının sayfaları arasında bir yolculuğa başlıyor. Bir kadının nasıl büyüdüğünü ve bir ülkenin nasıl dönüştüğünü hatırlarken hep gerçeklerden geçiyor yolu. Oyunu, 12 Nisan Cuma saat 20.30’da Moda Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

• KONSER

Doğanın sunduğu güzellikler etrafında ilham verici bir repertuvar seçkisi… Opus Klassiek tarafından ‘zıtlıklarla dolu, farklı, maceracı, grotesk ve şaşırtıcı’ olarak nitelenen Black Pencil, ‘Into Space’ ile Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Hollanda’nın Flevoland kentinin manzarasından ilham alan “Into Space” için birçok besteciye eser siparişi verildi. Albüm, Türkiye’deki müzikseverler ile ilk kez buluşacak. Konser 25 Nisan Perşembe saat 21.00’de gerçekleşecek.

Black Pencil

• SİNEMA

Dünya çapında bir efsane hâline gelen opera sanatçısı Pavarotti’nin hayatı Beyoğlu Sineması’nda. Ron Howard’ın yönettiği film, 1990 İtalya Dünya Kupası’nın resmî şarkısına dönüşen “Nessun Dorma”nın ardından daha geniş kitlelerce kabul gören opera sanatının, dünya üzerindeki en önemli ismi Pavarotti’nin hikâyesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıyor ve müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano’yu bizlere sunuyor. Film 13 Nisan saat 16.00’da gösterilecek; biletler İstanbul Senin uygulamasından alınabilir.

• SERGİ

Ruzy Gallery, Ahmet Güneştekin’in “Uyandığımız Çağ” adını taşıyan solo sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, Güneştekin’in çeşitlilik nosyonundan beslenen ve temelini hayal gücünün yüzey üzerindeki dönüşümlerinden alan yorumlamacı bir yöntemle çalıştığı eserlerini bir araya getiriyor. Sergide sanatçının; gerçeküstü bir uykudan başka bir dünyaya uyanış gibi mitsel unsurlarla kurguladığı resimlerini, özgün seramiklerini ve heykellerini içeren elliden fazla eseri yer alıyor.

"Kurukafalar" - Ahmet Güneştekin

BODRUM

• TİYATRO

Bodrum’un yeni kültür ve sanat yaşam alanı Inspera Bodrum, Berkay Ateş’in kaleme aldığı ve ödüllü performansı ile hayat verdiği “Uykusuz bir rüya, Salim” adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 13 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00’da, Ana Sahne’de gerçekleşecek tek perdelik oyun, yaklaşık 80 dakika boyunca izleyicileri “keşke mi daha zordur kader mi?” sorusuna cevap aramaya yöneltecek.