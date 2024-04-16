Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• TİYATRO

‘Feminen Art Fest 2023 Onur Ödülü’, ‘Yılın En İyi Kadın Performansı’ ve ‘Yılın Tiyatro Kadın Oyuncusu’ ödüllerinin sahibi oyun ‘Celile’ sahnelenmeye devam ediyor. Osmanlı’nın son yıllarında yasak aşkı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında oğlu Nâzım’ın yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile konuşulan güçlü ve cesur bir kadını anlatan oyunu 19 Nisan Cuma saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

• SİNEMA

Tae-suk, motorsikletine atlayıp yollara düşen ve karşılaştığı boş apartman dairelerinde kendine başka hayatlar yaratan yalnız bir adamdır. Tatil gibi çeşitli nedenlerden ötürü evlerinden bir süre ayrı kalan insanları takip eden Tae-suk, onların bıraktığı boş evlere girip bir süreliğine burada misafir olmaktadır, bunun karşılığında ise kendince çalışmayan ev aletlerini tamir ederek borcunu ödemektedir. Etkileyici bir dram olan ‘Boş Ev’ 18 Nisan Perşembe saat 21.00’de CKM Sineması’nda izlenebilir.

• OPERA

Nefesin sesle, duyguların notalarla buluşacağı ‘Üç Ses Üç Renk: Fransız Repertuvarından Seçmeler’ adlı konserde mezzosoprano Eylül Elif Arslan, flüt Sanatçısı Nihan Atalay ve piyanist Beril Özyazıcı üç enstrümanın ahenginde izleyicileri bir renk şölenine davet ediyor. Konserde, Türkiye’de henüz seslendirilmemiş üçlü eserlerin prömiyerlerinden özgün düzenlemelere Fransız repertuvarının sevilen eserlerinden bir seçki sunulacak. 27 Nisan Perşembe saat 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta izleyebilirsiniz.

• SERGİ

Yeni nesil çağdaş sanatçı POLVO’nun, ‘Why So?: Childhood Memories’ başlıklı ikinci kişisel heykel sergisi 17 Nisan Çarşamba akşamı Teşvikiye’deki BBprojecTT’te açılıyor. Çalışmalarında “Neden?” sorusuna yanıt arayarak kalıplaşmış normlara ve kanıksanmış değerlere yeni bir bakış açısı sunma amacı taşıyan POLVO; toplumsal cinsiyet kalıplarını ve aynılaşmayı eleştiren, çeşitliliğe, özgünlüğe ve bireyin varoluşuna göndermede bulunan elma ve muzlarından sonra şimdi de dondurma formundaki heykelleriyle izleyicileri çocukluk anılarına götürüyor.

• KONSER

65. Grammy Ödülleri’nde ‘En İyi Caz Vokal Albümü’ ve ‘En İyi Yeni Sanatçı’ ödüllerinin kazananı Samara Joy, CRR Konser Salonu’nda sevenleriyle buluşuyor. 1999 doğumlu sanatçı müzik eğitimini 2021 yılında tamamladı. Kendi adını taşıyan ilk albümü ile JazzTimes tarafından ‘En İyi Yeni Sanatçı’ seçildi. Konser 19 Nisan Cuma saat 20.00’de