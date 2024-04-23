Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• TİYATRO

Birinci Dünya Savaşı sırasında aktif bir gazeteci kimliği olan ve çeşitli eserlerin çevirisinde adı geçen Milena Jesenska, Franz Kafka'nın hayatına girmesiyle -kendi başarıları dışında- ‘Kafka'nın kadını’ olarak anılmaya başlamıştır.

İkinci Dünya Savaşı’nda da Nazilerin karşısında durarak çeşitli başarılara imza atan Milena, insanlara bir aşk hikâyesinden daha fazlası olduğunu göstermiştir. Suda Naz Demirci’nin yazıp oynadığı ‘Milena Jesenska’ oyunu; Kafka ve Milena aşkının, Milena'nın hayatı boyunca yaptığı iyiliklerin önüne geçmemesi gerektiğini savunuyor. Oyun 26 Nisan Cuma saat 18.00’de Akasya Kültür Sanat’ta sahnelenecek.

• SERGİ

Kader Genç'in ‘MUAMMA; 2023'e Gayriresmî Anıt’ isimli kişisel sergisi 27 Nisan Cumartesi Evin Sanat Galerisi’nde açılıyor. Karanlık ve kasvete estetik bir bilinçle yaklaşarak izleyiciyi kendisiyle ve gerçekliğin yaralarıyla yüzleştiren Genç, günümüz toplumunu ve sistemin insanlık üzerindeki tahakkümünü eleştirel bir yaklaşımla resmediyor; cesur, sansürsüz ve güzellemeden uzak bir üslûbu benimsiyor. Sergiyi 14 Haziran’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

URLA

• SERGİ

30 yıla yayılan eğitmenlik hayatı sırasında Gören Bulut’un atölyesinde bulunma fırsatı yakalamış 11 akademisyen/tasarımcının grafik baskı resim çalışmalarından oluşan “Çıraklar” sergisi, tanımı gereği grafik imge üretmenin hiç bitmeyen bir öğrenme süreci olduğunu ve gönüllü bir amatörlüğün mütevazılığını taşıdığını vurgulamayı amaçlıyor. Öğrencilikten eğitmenliğe uzanan süreçte grafik baskı resim pratiği üstüne konuşma, düşünme ve üretme geleneği ile şekillenen ve geçmişten bugüne dönük bir bakışla oluşturulan bu koleksiyon, İzmir ölçeğinde güncel grafik baskı resim üretiminde anlık bir kayıt teşkil ediyor. Sergi 8 Mayıs’a kadar Urladam Sanat Galerisi’nde.

ADANA

• KONSER

Çok kültürlülüğün yaşayan bir temsilcisi olarak gösterilecek olan Kürt ses sanatçısı Tara Mamedova, kendine has tarzıyla müzik tarzıyla Adana’ya geliyor. Fransa'da tanıştığı sokak müzisyenleri ile caz müziğe yönelse de geçmişinden kalan Rus Romans müziğinin tınılarını ve ana dili olan Kürt müziğine dönen sanatçı, kültürel birikimini sesiyle 25 Nisan saat 20.00’de Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sevenlerine aktaracak.

BOLU

• TİYATRO

Halit Ziya Uşaklıgil’in Ferhunde Kalfa oyunundan uyarlanan Ferhunde, Bolulu tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Bahar İrem Gençay’ın hayat verdiği Ferhunde, küçük yaşta Kamil Paşa’nın konağına halayık olarak veriliyor. Paşanın küçük kızı Hasna ile birlikte büyüyen dadı, hiç özgürleşemeyen bir kölenin hikâyesini anlatan oyun 3 Mayıs Cuma saat 20.00’de Bolu Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde izlenebilir.