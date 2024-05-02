Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

SİNEMA

• Usta sinemacı Sissako’nun dikkat çekici, gözlemsel ve duygusal yeni filmi Siyah Çay, düğün gününde “Hayır!” diyecek kadar cesur bir kadını izliyor. Aya otuzlu yaşlarının başındadır.

Nikah masasında nişanlısını reddederek herkesi şaşırttıktan sonra, Çin’de yeni bir hayat kurmak için Fildişi Sahili’nden ayrılır.

Guangzhou’da, Çinli Cai’nin sahibi olduğu bir çay dükkânında iş bulur. Dükkânın arkasında, gözlerden uzakta Cai, Aya’yı Çin çay demleme ve sunum usulüyle tanıştırır. Aya bu kadim sanatı öğrenirken, ilişkileri yavaş yavaş duyarlı bir aşka dönüşür.

OPERA

• 21. yüzyılın en büyük soprano ve tenor çifti olarak kabul edilen ve dünyanın en iyi orkestraları ile vermiş oldukları konserlerinde operaseverleri sesleriyle büyüleyen Anna Netrebko ve Yusif Eyvazov, İstanbul’a geliyor.Zamanımızın en büyük sopranosu, dünyanın en çok aranan tenorlarından biriyle birlikte şarkı söylediğinde, dinleyenlere saf tutku ve virtüözlük vaat ediyor. En iyi bilinen soprano ve tenor aryalarından bazılarının ve seçilmiş operalardan düetlerin yer alacağı program 10 Mayıs Cuma saat 21.00’de Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek.

SERGİ

• Zeynep Arınç ve Güven Çatak’ın küratörlüğünü üstlendiği ‘Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası’ başlıklı sergi, günümüzde bilgisayar oyunlarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmesine odaklanıyor. Oyunların sanatla bütünleştiği işlerden oluşan sergi, bilgisayar oyunlarının, bir eğlence aracı olmanın ötesine geçtiğini, eğitimden sanat dünyasına kadar geniş bir yelpazede etkileşimli deneyimler sunduğunu savunuyor. Sergi 18 Mayıs’a kadar Akbank Sanat’ta ziyaret edilebilir.

BARTIN

TİYATRO

• Gösterimleri kapalı gişe sahnelenen, Dostoyevski’nin ünlü eserinden uyarlanan “Suç ve Ceza” 30 kişilik dev kadrosuyla Bartınlı sanatseverlerle buluşuyor. İnsan nasıl suçlu sayılır? Dostoyevski’de adalet biterse suç mu başlar? Raskolnikov’a gerçek suç yoktur dedirtirken kendisi de buna inanmış mıdır? Bu ve daha birçok soruyu izleyenlere sorduran oyun, Raskolnikov’un çektiği acılar üzerinden toplumsal adalet kavramını irdeliyor. Oyun, 12 Mayıs Pazar saat 16.00 ve 19.30’da Bartın Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.