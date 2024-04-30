Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'milliyet farkı' ödemesiyle ilgili açıklama
AKM'de basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bir otelde "milliyet farkı" ücreti alınması ile ilgili konuya değinerek "'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 lira idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı müşteriye iade edildi" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Limak otellerinin bir müşteriden ‘milliyet farkı’ ücreti almasına ilişkin konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı ilk çeyrek turizm verileri ile turizmdeki yeni hedefleri açıklamak üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenledi.
Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, Antalya'daki bir otele rezervasyonunu bir İngiliz internet sitesi üzerinden yapan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının 120 euro "Milliyet Farkı" ücreti ödemesi ile ilgili konuya değindi.
Ersoy, 'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 lira idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı müşteriye iade edildi" dedi.