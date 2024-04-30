Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'milliyet farkı' ödemesiyle ilgili açıklama

AKM'de basın toplantısı düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bir otelde "milliyet farkı" ücreti alınması ile ilgili konuya değinerek "'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 lira idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı müşteriye iade edildi" ifadelerini kullandı.

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Fotoğraf: AA (Arşiv)