Kültüre 4, dine 23,5 milyar TL

Bütçeyi büyük oranda din hizmetlerinden yana kullanan iktidar, 2024’ün ilk çeyreğinde de geleneği bozmadı. Kültür hizmetleri için 4 milyar TL harcanırken, din hizmetleri için 23,5 milyar TL’lik harcamaya imza atıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın bütçe kullanım tercihleri yine şaşırtmadı. Genel bütçeye, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” için yazılan bütçeyi büyük oranda din hizmetleri için kullanan iktidar, Ocak-Mart 2024 döneminde de bu alışkanlığından vazgeçmedi. Bütçenin, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” kaleminden yapılan toplam harcamanın yüzde 60’ını din hizmetleri için harcanan para oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel bütçeden 2024 yılının ilk çeyreğinde yapılan harcamaların detaylarını paylaştı. Harcama kalemleri, iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Genel bütçeden kütür hizmetleri için 2024’ün ilk üç ayında toplam 4 milyar 22 milyon 863 bin TL harcandı. Kültür hizmetleri için genel bütçeden yapılan toplam 4 milyar TL’lik harcamanın aylara göre dağılımı şöyle sıralandı:

• Ocak: 1 milyar 237 milyon 888 bin TL

• Şubat: 1 milyar 109 milyon 815 bin TL

• Mart: 1 milyar 675 milyon 160 bin TL

REKOR HARCAMA

Kültür hizmetleri için yapılan 4 milyar TL’lik harcamaya karşın din hizmetleri için harcanan paranın büyüklüğü dikkati çekti. Genel bütçeden din hizmetlerine Ocak-Mart 2024 döneminde toplam 23 milyar 534 milyon 101 bin TL para döküldü. Din hizmetleri kaleminden yapılan harcama aylara göre şöyle dağıldı:

• Ocak: 9 milyar 643 milyon 255 bin TL

• Şubat: 6 milyar 851 milyon 195 bin TL

• Mart: 7 milyar 39 milyon 652 bin TL