Kültürel mirası koruyacağız

BirGün EGE

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi yarım asırdır işlettiği Meryem Ana Evi’nden tahliye ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Meryem Ana Evi tahsis sözleşmesini sonlandırmasına Efesliler tepkili. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, işçiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum dernekleri Meryem Ana’da buluşarak, Bakanlığın tahliye kararına tepki gösterdi. Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı da katıldı.

Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu, tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemini vurguladı. Gündoğdu, “Meryem Ana Evi ekonomik ve toplumsal olarak önemlidir. İşletmenin elimizden alınması toplumsal ve ekonomik haklarının mahrum bırakılması demektir. Aynı zamanda Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal belediyeliğine, kamusal hizmetlerine ve ekonomisine bir darbedir” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk’a ne kadar değer verildiğini bir kere daha anladığını vurguladı. Ceritoğlu Sengel, “Daha öncesinde Efes ören yerinin girişlerinin yüzde 40’ını nasıl kaybettiyse, yine kaybedecek. Biz o yüzden ‘Bir şeyler yapmalıyız’ dedik. Emekçi kardeşlerimizle beraber bu çoban ateşini yakacağımızı söyledik. Ağustos ayında Efes Selçuk Belediyesi Bakanlığa yazarak, tahsis süremizin uzatılması için süre istedik. Ağustos ayından bugüne kadar hiçbir şekilde cevap verilmedi. 11 Ağustos’tan bir önceki güne kadar neredeydiniz? Belediye emekçileri sessiz kalsaydı, bu kılıfı bulabilecek miydiniz?” dedi.