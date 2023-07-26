Kültürpark için şeffaflık çağrısı

BİRGÜN EGE

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Kültürpark Platformu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’ta sürdürdüğü rekonstrüksiyon çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "Kültürpark kapıları restorasyon çalışmaları sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1939 yılında Yüksek Mimar Ferruh Örel tarafından tasarlanmış ve yapımı aynı yılın Fuar açılışına yetiştirilmiş olan 9 Eylül Kapısının rekonstrüksiyona karar verilerek, yıkıldığına şahitlik ediyoruz. Kentin en önemli meydanlarından olan 9 Eylül meydanını tanımlayan, Cumhuriyet dönemi yapısı olarak değerlendirdiğimiz yapı, kent ve kentli için çok değerlidir ve kent belleğinde yerini 1939’dan beri korumaktadır. Altı adet ayak üzerine oturtulmuş olan yapının ayakları merdiven kovası ve gişe işlevli olarak tasarlanmıştır; Kültürpark'ın diğer kapıları ile kıyaslandığında, iki katlı oluşu ile diğerlerinden ayrılmaktadır" denildi.

Kentin hafıza mekanlarına yönelik müdahalelerin katılımcı bir karar süreci doğrultusunda alınmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüm kültürel mirasımızda olduğu gibi Modern mimarlık miraslarının da yıkılmadan korunması ve restore edilmesi esastır ve çok güçlü gerekçeler olmadığı zaman rekonstrüksiyona başvurulmamalıdır. Kent belleğinde böyle önemli yeri olan yapıya yönelik yaklaşım ile Kültürpark'la ilgili aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine, inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sorulan sorular ise şu şekilde sıralandı:

"• Ada Gazinosu ve Göl Gazinosu ile başlayan parçacı restorasyonlar ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yaslanmayan, katılımcı bir süreçle tartışılmadan yapılan müdahalenin gerekçe / yöntem ve sürecinin,

• Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılmadan öğelerin ne şekilde korunacağı konusunda mutabakata varılmadan, Koruma Kurulunun yıkıma hangi gerekçe ve şartlar ile izin verdiğinin,

• Yeniden yapım sürecinin ne zaman başlayıp ne zaman bitirileceğinin,

• Kamuya ait olan bu alanda şimdiye kadar şeffaflığın neden göz ardı edildiğinin,

• Yaklaşan İzmir Enternasyonel Fuarı ve benzeri kapsamlı etkinlikler için alınacak önlemlerin kamuoyu ile ivedilikle paylaşılmasını talep ediyoruz."