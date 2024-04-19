Kültürpark Platformu: İZFAŞ, Kültürpark’tan elini çekmeli

Kültürpark Platformu, fuarların Kültürpark’ta düzenlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Gaziemir'de kurulan fuar alanı ile birlikte, hangi amaçla yapılırsa yapılsın Kültürpark’ın fuarcılık işlevi sona ermiştir” dedi.

BİRGÜN EGE

Kültürpark Platformu, Kültürpark'ta fuarların düzenlenmesinin yapısına zarar verdiği gerekçesiyle açıklama yaptı. Kültürpark'ın tarihi ve doğal yapısının artık yaşlandığını ve yorulduğunun vurgulandığı açıklamada İZFAŞ'ın burada ticari etkinlikler düzenlemesine acilen son vermesi gerektiği belirtildi.

2023 Sonbaharında Fuar İzmir’de gerçekleştirilmiş olan Kitap Fuarı’nın yine Kültürpark’a döndürüldüğü belirtilen açıklamada, “Gaziemir'de 2015’de açılan neredeyse 10 yaşına basacak olan Fuar İzmir’i kentin yaşamına sokamayan önceki dönem belediye yönetimleri, Kültürpark için aldığı onlarca yanlış karardan sonuncusunu İzmir Kitap Fuarı'nı yeniden parka taşıyarak almıştır. Fuar İzmir açıldığında artık fuarcılık ve ticari işlevlerin sona erdiğini, parkın işgalden kurtulduğunu düşünerek sevinmiştik, yanılmışız, Kültürpark’ı yok edecek faaliyetler hız kesmedi. Bu nedenle de üzgünüz ve kızgınız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, platform, kitap fuarı için, parkın çeşitli yerlerine kurulan çadır/ahşap stantlar ve bunların inşasında kullanılan elektrik, araç gereçler, iş makineleri, inşaat malzemeleri ile araç trafiğinin yoğun olarak yarattığı gürültü ve kirliliğin, Kültürpark'ın tüm canlılarının yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtildi.

Kültürpark Platformu, taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

“-Bu kitap fuarı son olsun. Tüm fuarcılık etkinlikleri Fuar İzmir’de gerçekleştirilsin.

-İzmir Büyükşehir Belediyesi İdari birimleri en kısa zamanda Kültürpark’ı boşaltsın.

-Kültürpark içinde konuşlandırılmış olan, park için iş üretmeyen tüm resmi kurumlar alandan taşınsın.

-Kültürpark, hemen her türden araç trafiğine kapatılsın.

-Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) geriye çekilsin.

-Kültürpark’ta yapılaşmanın önünün açılması için yanlış tanımlanmış işlev tanımı yeniden tanımlansın. Kültürpark Kent Parkı kimliğine döndürülsün.

-Kültürpark’ın Yönetim ve İşletim Planları alanın koruma-kullanma dengesi gözetilerek KAİP’e işlensin.

-Çok geniş bir alana hakim olan kilit taşları, beton ve asfalt en aza indirilerek yeşil alan olarak düzenlensin.

-90 yıldır hizmet veren Paraşüt Kulesinin restorasyonu hemen başlatılsın ve hizmete açılsın.

-Geçmiş yönetimin Kültürpark’ta açtığı anlamsız, gereksiz, zararlı “pazar” uygulamasına hemen son verilsin.

-Kültüpark’ta yapılan / yapılacak tüm işler, kapalı kapılar arkasında değil, kamuya açık gerçekleştirilsin.”