Kulüp Başkanı Tahir Kıran'dan kadın futbolcuya küfür!

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, ABB Fomget oyuncusu Olha Ovdiychuk'ı kastederek maç sırasında yerde kaldığı görüntüsünü de paylaşıp, "Yatarak ancak o.... kazanır Maria" ifadelerini kullandı.

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı'nın başkanı Tahir Kıran, yerde kalan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fomget oyuncusu Olha Ovdiychuk'a küfretti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB Fomget ile Beylerbeyi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fomget, 1-0'lık skorla kazandı.

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, maçın ardından dutbolcu Olha Ovdiychuk'ı hedef alıp küfrettiği bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından story paylaşan Kıran, önce Ovdiychuk'ın yerde kaldığı bir görüntüyü paylaştı.

Ardından Ovdiychuk'ı kastettiği paylaşımında kadın futbolcuya küfretti. Kıran paylaşımında, "Yatarak ancak o.... kazanır Maria" diye yazdı.

Tahir Kıran 2021-2022 yılları arasında Çaykur Rizespor'da başkanlık yapmıştı.

ABB FOMGET'TEN AÇIKLAMA

Bu paylaşım üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'ten açıklama geldi.

Fomget'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beylerbeyi Spor Başkanı Sn. Tahir Kıran'ı şiddetle kınıyoruz. Kadın Futbol Takımımızın Süper Lig'de Beylerbeyi Spor'u 1-0 yendiği maçın ardından Beylerbeyi Spor başkanı Sn. Tahir Kıran, kişisel sosyal medya hesabından maçtan bir görüntü paylaşmış, ardından attığı hikayede ise takımımızın haklı galibiyetine gölge düşürmeye çalışmış, takımımıza ve sporcumuz Olha Ovdiychuk'a hakaret etmiştir.

"YAPTIRIMLARIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Takımının yenilgisini hazmedemeyen ve çareyi küfürde bulacak kadar acizleşen Sn. Tahir Kıran'ı esefle kınıyoruz! Kendisi, kadın futboluna beraberinde getirdiği küfür ve hakareti bırakmalı, kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını bilmelidir. Bu tip spor ahlakına yakışmayan söylemler ancak söyleyene zarar verir. Burası sporun, dostluğun ve centilmenliğin egemen olması gereken kadın futbol camiasıdır. Bu söylem ne camiamızın ne de milletimizin özünde yer almayan, insani hiçbir özellik barındırmayan, düpedüz kadına şiddet olmasının yanı sıra spor etiğine ve genel ahlaka da aykırı bir tutumdur. Türk kadın futbolunun lokomotif kulüplerinden biri olan, son şampiyon ve namağlup ünvanlarını koruyan, başkentimizin gözbebeği ABB FOMGET Takımımızı temsil eden; Başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik direktörümüze ve sporcularımıza karşı haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ve bu ifadelere uygulanacak yaptırımların sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm temsilcilerin dikkatine sunarız."