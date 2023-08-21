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'Kulüp' dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu

Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisinin 2. sezonunun gösterim tarihi belli oldu.

Kültür Sanat
  • 21.08.2023 12:29
  • Giriş: 21.08.2023 12:29
  • Güncelleme: 21.08.2023 12:40
Kaynak: Haber Merkezi
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'Kulüp' dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu

İlk sezonu 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başlayan yerli yapımlardan 'Kulüp' dizisinin ikinci sezonu 15 Eylül'de sevenleriyle buluşacak.

Yeni sezonun ilk fragmanı Netflix'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Barış Arduç’un yer aldığı dizi,1950’li yılların sosyo-kültürel hayatına ve azınlıkların yaşadığı sorunlara ışık tutuyor. 

Dizinin ilk sezonunun birinci kısmı 5 Kasım 2021'de yayınlanmıştı. 

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