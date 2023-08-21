'Kulüp' dizisinin ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu
Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisinin 2. sezonunun gösterim tarihi belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
İlk sezonu 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başlayan yerli yapımlardan 'Kulüp' dizisinin ikinci sezonu 15 Eylül'de sevenleriyle buluşacak.
Yeni sezonun ilk fragmanı Netflix'in sosyal medya hesabından yayınlandı.
Kulüp İstanbul kapılarını yeniden açıyor. #Kulüp yeni sezonuyla 15 Eylül’de sadece Netflix’te. pic.twitter.com/5FzOm7kXBo— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 21, 2023
Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger ve Barış Arduç’un yer aldığı dizi,1950’li yılların sosyo-kültürel hayatına ve azınlıkların yaşadığı sorunlara ışık tutuyor.
Dizinin ilk sezonunun birinci kısmı 5 Kasım 2021'de yayınlanmıştı.