Kulüpler olmayan parayı harcamaya devam ediyor: Kriz sadece onları vurmuyor

Eren TUTEL

Transfer dönemi devam ederken kulüplerin harcamaları yine ciddi bir boyuta ulaştı. Özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe milyarca lira borçlarına rağmen oldukça aktif ve son dönemde en çok para harcadıkları transfer dönemini geçiriyor.

Fenerbahçe’nin yaklaşık 42 milyon euro oyuncu satışından kazanması bu durumu biraz daha normalleştiriyor. Uzun süredir şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, bu girdiyi kulübün kasasında tutmak yerine harcamayı tercih ediyor.

952 MİLYON TL ZARAR

Galatasaray’da ise durumlar biraz farklı. Sarı-kırmızılılar bu transfer döneminde satması beklenen oyuncuları kadrosunda tuttu ve yine rekor oranda harcamaya devam etti. 2022-2023 sezonunda da benzer bir transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezonda 952 milyon lira zarar açıkladı. Kulübün toplam borcu ise 7, 5 milyar TL’ye yükseldi.

Kazanılan şampiyonluğun sportif bir başarı olduğu gerçek ancak ekonomik olarak hiçbir getirisi olmadığı ve aksine şampiyon olabilmek için kulübün çok ciddi bir biçimde borçlandığı görülüyor. Kulüplerin borçlanarak büyüme politikasını futbol ekonomisti İsmail Şayan değerlendirdi.

Döviz artışının kamu oyuna yansıdığı kadar kulüpleri etkilemediğini söyleyen Şayan, maç biletlerinin, formaların dövizle paralel bir biçimde arttığını belirtti ve ekledi: ‘‘Dövizin artması kulüpleri sanıldığı kadar etkilemiyor. Çünkü kombine, bilet, forma ve diğer gelirler buna eş oranlı artıyor. Anlayacağınız olan yine taraftara oluyor.’’

DENETLEME YOK

Kulüplere altyapı ve amatör branşlara harcanmak üzere futbolcu maaşlarından alınan vergiler geri iade edilecek. İsmail Şayan bu durumun oldukça absürt olduğunun altını çizerek, ‘‘Basketbol bizde kâğıt üstünde amatör spor olarak geçiyor. Ülkemizde 1 milon avro, hatta 2-3 milyon avro senelik ücret alan basketbolcular var. Bu ücretlerin ödendiği spor nasıl amatör statüde yer alır. Altyapıya olan yatırımı da göreceğiz. Bu paraların oralara harcanacağını hiç sanmıyorum. Zaten paranın nereye gittiğini denetleyebilecek bir mekanizmada yok. Ve bu paralar direkt olarak bizim sırtımıza yüklenecek, skandal bir karar’’ dedi.

Galatasaray’ın bu sezon yaptığı harcamaların kulübün geleceği açısından iyi olmadığını ifade eden Şayan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘‘Devletin kulüplere nasıl iltimas geçtiğini biliyoruz. Galatasaray verilen araziler ortada. Kulüp bu arazilerden kazanacağı gelire çok güveniyor ancak bu yanlış bir tutum. Çünkü bu işin sadece Türkiyesi yok. UEFA’nın ciddi bir ceza verebilir çünkü hem geçen sezon hem de bu sezon ciddi oranda zarar gözüküyor.’’