Kumar makinesi şeklinde satılan kumbara Meclis'e taşındı: "PTT çocukları kumara mı yönlendiriyor?"

PttAVM.com üzerinden çocuklara yönelik kumar makinesi şeklinde kumbara satıldığı ortaya çıktı. Soru önergesi vererek konuyu Meclis'e taşıyan CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, "PTT bu satışlarıyla çocukları kumara mı yönlendirmektedir?" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün iştirak şirketi e-ticaret sitesi PttAVM üzerinden çocuklara yönelik kumar makinesi şeklinde kumbaralar satıldığı ortaya çıkardı.

Halıcı, konuyu Meclise taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için soru önergesi veren CHP’li Halıcı, "PTT bu satışlarıyla çocukları kumara mı yönlendirmektedir?" diye sordu.

Halıcı önergesinde “En çok dikkat edilmesi, hassasiyetle yönlendirme yapılması gereken ve kişiliklerinin oturmaya başladığı dönemde çocuklara kumar makinesi şeklinde oyuncak veya kumbara vermek onların gelecekte kumar ve benzeri alışkanlıklara yönlenmesi riskini taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Halıcı’nın önergesinde yer alan sorular şu şekilde:

– PTT’ye ait PttAVM üzerinden hangi tarihten bu yana kumar makinesi oyuncakları ve çocuklar için kumar makinesi şeklinde kumbaralar satılmaktadır?

-Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar geçen sürede; kumar makinesi şeklindeki kumbaralardan kaç adet satılmıştır? Kaç çocuk için bu kumbaralardan sipariş edilmiştir?

- PTT bu satışlarıyla çocukları kumara mı yönlendirmektedir?

– Çocukların sağlıklı ve olumlu gelişimlerine zarar verecek bu tip çocuk eşyalarının satılmaması; ebeveynlerin uyarılması hususunda gerekli hassasiyet ne zaman gösterilecektir?

– İnsanlar ve çocuklar için zararlı olabilecek PttAVM.com’dan satılan ürünlerin denetlenmesi neden yapılmamaktadır? Konuyla ilgili çocukların gelişiminin korunması amacıyla ne zaman denetimler yapılacak ve uzman görüşleri alınacaktır?