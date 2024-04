Kundura DocLab ikinci kez Beykoz’da

Kültür Sanat Servisi

Türkiye ve komşu ülkelerden film ve tiyatro yönetmenlerini İstanbul’da buluşturacak Kundura DocLab’in ikincisi 22 Nisan’da başlıyor. Dilek Aydın, Gurur Ertem, S. Buse Yıldırım ve Yelta Köm’den oluşan jürinin seçtiği 10 yönetmen, alanında uzman isimlerin eğitmenliğinde projelerini geliştirecekler. Kundura DocLab’e bu yıl Azerbaycan'dan Imam Djabirowich Hasanov, İran’dan Hesam Eslami, Javad Ebrahiminejad ile Mahshid Afzali, Sırbistan’dan Sonja Djekic ve Türkiye’den Berkay Tunalı, Deniz Yüksel Abalıoğlu, Didem Kris, Etna Ozbek ile İdil Akkuş yeni projeleriyle katılacak.

Dramaturg Aljoscha Begrich ve yaratıcı sinema yapımcısı Bruni Burres’in danışmanlığında hazırlanan programda seyirciye açık gösterimler de gerçekleşecek. Lübnanlı tiyatrocu, oyun yazarı ve görsel sanatçı Rabih Mroué’nin “Bir Bulutla Yol Almak” (Riding on a Cloud) ve “Bana Sigarayı Bıraktır” (Make Stop Smoking) adlı performansları Türkiye’de ilk kez Kundura Sahne’de seyirciyle buluşurken, Gürcü asıllı Fransız belgesel sinemacı Nino Kirtadze’nin ödüllü belgeseli “Gürcistan Hakkında Bir Şeyler” (Something about Georgia, 2010) de yönetmenin katılımıyla Kundura Sinema’da gösterilecek. Etkinlik 27 Nisan’a dek sürecek.