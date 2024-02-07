Kuran yakmasıyla bilinen Momika'nın sınır dışı edilme kararı onaylandı

İsveç Göç Mahkemesi, Kuran yakma eylemleri gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika'nın oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesi kararını onadı.

İsveç'te Kuran yakma girişimleriyle gündem olan Iraklı Salwan Momika'nın sınır dışı edilmesi onaylanadı.

İsveç Göç Mahkemesi'nin kararına göre; Momika, oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilecek.

Gelişmeyi, İsveç devlet radyosu SR duyurdu. Mahkeme, Momika'nın oturma izni başvurusuyla ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden sınır dışı edilme kararı alındığını açıkladı.

Göçmenler Ofisi Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü.

SÖZ KONUSU EYLEMLER YASAKLANMIŞTI

Salwan Momika, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde Kuran yakmaya çalışmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde Kuran ve Irak bayrağını çiğnemişti. 24 Ağustos'ta ise Stockholm Camisi önünde tekrar Kuran yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde Kuran yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika son olarak 21 Ekim'de Stockholm'ün merkezinde Kuran ve Filistin bayrağı yakmıştı.

Danimarka Parlamentosu 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısı kabul etmişti. Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis verilebileceği açıklanmıştı.