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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kurban pazarlığı cinayetle sonuçlandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Mustafa G., koyun alışverişi sonrası aralarında çıkan kavgada kendisini yaralayan Hüseyin Deveci'yi (65), elindeki tüfeği kapıp ateş ederek öldürdü. Mustafa G., hastaneye kaldırıldı.

  • 06.04.2024 23:04
  • Giriş: 06.04.2024 23:04
  • Güncelleme: 06.04.2024 23:14
Kaynak: DHA
Kurban pazarlığı cinayetle sonuçlandı
AA

Konya'da kurbanlık koyun alışverişinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Olay, saat 16.40 sıralarında Örnekköy Mahallesinde meydana geldi. Mustafa G. ve Hüseyin Deveci, aralarındaki koyun alışverişi sonrası tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Deveci, tüfekle ateş açarak Mustafa G.'yi yaraladı. Mustafa G. ise Deveci'nin elindeki tüfeği kapıp, ateş etti.

Kanlar içinde yığılan Deveci olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Mustafa G. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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